https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838980175.html
США расширили санкционный список против России, добавив в него ВТБ
США расширили санкционный список против России, добавив в него ВТБ - РИА Новости, 15.12.2022
США расширили санкционный список против России, добавив в него ВТБ
США расширили санкционный список в отношении России, сообщило министерство финансов в четверг. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:26
2022-12-15T18:26
2022-12-15T19:16
санкции в отношении россии
экономика
сша
россия
втб
росбанк
интеррос
великобритания
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США расширили санкционный список в отношении России, сообщило министерство финансов в четверг. В обновленный перечень вошли банк ВТБ и связанные с ним компании, "Росбанк", "Интеррос", сообщило ведомство.Российский банк ВТБ, уже находившийся под санкциями с февраля 2022 года, представлен в списке 17 дочерними предприятиями, которые связаны с ним. В их числе компании, базирующиеся в Великобритании, на Кипре и в России.
https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838986997.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, экономика, сша, россия, втб, росбанк, интеррос, великобритания
Санкции в отношении России, Экономика, США, Россия, ВТБ, Росбанк, Интеррос, Великобритания
18:26 15.12.2022 (обновлено: 19:16 15.12.2022)
США расширили санкционный список против России, добавив в него ВТБ
США расширили санкции против России, добавив ВТБ и связанные с банком компании