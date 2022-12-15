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США расширили санкционный список против России, добавив в него ВТБ - РИА Новости, 15.12.2022
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США расширили санкционный список против России, добавив в него ВТБ
США расширили санкционный список против России, добавив в него ВТБ - РИА Новости, 15.12.2022
США расширили санкционный список против России, добавив в него ВТБ
США расширили санкционный список в отношении России, сообщило министерство финансов в четверг. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:26
2022-12-15T19:16
санкции в отношении россии
экономика
сша
россия
втб
росбанк
интеррос
великобритания
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США расширили санкционный список в отношении России, сообщило министерство финансов в четверг. В обновленный перечень вошли банк ВТБ и связанные с ним компании, "Росбанк", "Интеррос", сообщило ведомство.Российский банк ВТБ, уже находившийся под санкциями с февраля 2022 года, представлен в списке 17 дочерними предприятиями, которые связаны с ним. В их числе компании, базирующиеся в Великобритании, на Кипре и в России.
https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838986997.html
сша
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санкции в отношении россии, экономика, сша, россия, втб, росбанк, интеррос, великобритания
Санкции в отношении России, Экономика, США, Россия, ВТБ, Росбанк, Интеррос, Великобритания
18:26 15.12.2022 (обновлено: 19:16 15.12.2022)
 
США расширили санкционный список против России, добавив в него ВТБ

США расширили санкции против России, добавив ВТБ и связанные с банком компании

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB" на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд компании VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд компании "VTB" на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США расширили санкционный список в отношении России, сообщило министерство финансов в четверг.
В обновленный перечень вошли банк ВТБ и связанные с ним компании, "Росбанк", "Интеррос", сообщило ведомство.
Российский банк ВТБ, уже находившийся под санкциями с февраля 2022 года, представлен в списке 17 дочерними предприятиями, которые связаны с ним. В их числе компании, базирующиеся в Великобритании, на Кипре и в России.
Сотрудники МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 18:45
США ввели санкции против МЧС ДНР
 
Санкции в отношении РоссииЭкономикаСШАРоссияВТБРосбанкИнтерросВеликобритания
 
 
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