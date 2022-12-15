https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838980175.html

США расширили санкционный список против России, добавив в него ВТБ

США расширили санкционный список против России, добавив в него ВТБ - РИА Новости, 15.12.2022

США расширили санкционный список против России, добавив в него ВТБ

США расширили санкционный список в отношении России, сообщило министерство финансов в четверг. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:26

2022-12-15T18:26

2022-12-15T19:16

санкции в отношении россии

экономика

сша

россия

втб

росбанк

интеррос

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834745585_0:393:2759:1945_1920x0_80_0_0_660d7bc1b4e88abbc8b77da8aafe846c.jpg

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США расширили санкционный список в отношении России, сообщило министерство финансов в четверг. В обновленный перечень вошли банк ВТБ и связанные с ним компании, "Росбанк", "Интеррос", сообщило ведомство.Российский банк ВТБ, уже находившийся под санкциями с февраля 2022 года, представлен в списке 17 дочерними предприятиями, которые связаны с ним. В их числе компании, базирующиеся в Великобритании, на Кипре и в России.

https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838986997.html

сша

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

санкции в отношении россии, экономика, сша, россия, втб, росбанк, интеррос, великобритания