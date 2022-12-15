https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838960224.html

США добавили в санкционные списки девять российских компаний

США добавили в санкционные списки девять российских компаний - РИА Новости, 15.12.2022

США добавили в санкционные списки девять российских компаний

США добавили девять российских компаний в санкционные списки, сообщает министерство торговли. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:12

2022-12-15T17:12

2022-12-15T17:22

сша

экономика

санкции в отношении россии

в мире

санкции

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601673887_705:0:4041:1877_1920x0_80_0_0_d530e8ec4a82e29962068d9bd7871050.jpg

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США добавили девять российских компаний в санкционные списки, сообщает министерство торговли.Публикация документа запланирована на 16 декабря.Ведомство указывает, что Бюро промышленности и безопасности не смогло должным образом проверить компании, поскольку эти действия "предотвратило иностранное правительство".Под санкции подпадут компании VIP Technology, Tavrida Microelectronics, Академия безопасности бизнеса, Nuclin LLC, Intercom Ltd и другие.

https://ria.ru/20221215/siemens-1838951106.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, экономика, санкции в отношении россии, в мире, санкции, россия