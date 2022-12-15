https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838960224.html
США добавили в санкционные списки девять российских компаний
США добавили в санкционные списки девять российских компаний - РИА Новости, 15.12.2022
США добавили в санкционные списки девять российских компаний
США добавили девять российских компаний в санкционные списки, сообщает министерство торговли. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:12
2022-12-15T17:12
2022-12-15T17:22
сша
экономика
санкции в отношении россии
в мире
санкции
россия
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США добавили девять российских компаний в санкционные списки, сообщает министерство торговли.Публикация документа запланирована на 16 декабря.Ведомство указывает, что Бюро промышленности и безопасности не смогло должным образом проверить компании, поскольку эти действия "предотвратило иностранное правительство".Под санкции подпадут компании VIP Technology, Tavrida Microelectronics, Академия безопасности бизнеса, Nuclin LLC, Intercom Ltd и другие.
https://ria.ru/20221215/siemens-1838951106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, экономика, санкции в отношении россии, в мире, санкции, россия
США, Экономика, Санкции в отношении России, В мире, Санкции, Россия
17:12 15.12.2022 (обновлено: 17:22 15.12.2022)
США добавили в санкционные списки девять российских компаний
Министерство торговли США добавило в санкционные списки девять российских компаний