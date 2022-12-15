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Президент Литвы обеспокоен "попытками" ослабить санкции против России
Президент Литвы обеспокоен "попытками" ослабить санкции против России - РИА Новости, 15.12.2022
Президент Литвы обеспокоен "попытками" ослабить санкции против России
Президент Литвы Гитанас Науседа перед началом последнего в уходящем году европейского саммита заявил, что обеспокоен "попытками" ряда стран ЕС ослабить санкции... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:53
2022-12-15T11:53
2022-12-15T11:53
в мире
литва
гитанас науседа
россия
брюссель
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа перед началом последнего в уходящем году европейского саммита заявил, что обеспокоен "попытками" ряда стран ЕС ослабить санкции против России "под предлогом продовольственной безопасности".Последний в 2022 году саммит стран Евросоюза проходит в четверг в Брюсселе. Лидеры обсуждают конфликт на Украине, энергетическую ситуацию в ЕС, планы на 2023 год. Также в повестку включили громкий коррупционный скандал, в котором оказался замешан Европейский парламент."Необходимо сохранять санкции как можно более жесткие. Есть некоторое беспокойство в связи с попытками ослабить механизм санкций под прикрытием продовольственной безопасности. Этот вопрос не должен использоваться как предлог ослабить санкции в отношении некоторых российских олигархов", - заявил Науседа.Постпреды ЕС в настоящее время продолжают согласовывать 9-й пакет антироссийских санкций, который планировалось утвердить до европейской встречи в верхах. Европейские чиновники заявляли, что между странами союза сохраняются разногласия. СМИ сообщали, что споры идут вокруг ослабления некоторых ограничений, чтобы гарантировать свободный экспорт российских удобрений.
https://ria.ru/20221215/skanktsii-1838816672.html
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в мире, литва, гитанас науседа, россия, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Литва, Гитанас Науседа, Россия, Брюссель, Евросоюз, Санкции в отношении России
Президент Литвы обеспокоен "попытками" ослабить санкции против России
Президент Литвы Науседа обеспокоен "попытками" ряда стран ослабить санкции против России