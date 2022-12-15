https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838824039.html

Президент Литвы обеспокоен "попытками" ослабить санкции против России

Президент Литвы обеспокоен "попытками" ослабить санкции против России - РИА Новости, 15.12.2022

Президент Литвы обеспокоен "попытками" ослабить санкции против России

Президент Литвы Гитанас Науседа перед началом последнего в уходящем году европейского саммита заявил, что обеспокоен "попытками" ряда стран ЕС ослабить санкции... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:53

2022-12-15T11:53

2022-12-15T11:53

в мире

литва

гитанас науседа

россия

брюссель

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа перед началом последнего в уходящем году европейского саммита заявил, что обеспокоен "попытками" ряда стран ЕС ослабить санкции против России "под предлогом продовольственной безопасности".Последний в 2022 году саммит стран Евросоюза проходит в четверг в Брюсселе. Лидеры обсуждают конфликт на Украине, энергетическую ситуацию в ЕС, планы на 2023 год. Также в повестку включили громкий коррупционный скандал, в котором оказался замешан Европейский парламент."Необходимо сохранять санкции как можно более жесткие. Есть некоторое беспокойство в связи с попытками ослабить механизм санкций под прикрытием продовольственной безопасности. Этот вопрос не должен использоваться как предлог ослабить санкции в отношении некоторых российских олигархов", - заявил Науседа.Постпреды ЕС в настоящее время продолжают согласовывать 9-й пакет антироссийских санкций, который планировалось утвердить до европейской встречи в верхах. Европейские чиновники заявляли, что между странами союза сохраняются разногласия. СМИ сообщали, что споры идут вокруг ослабления некоторых ограничений, чтобы гарантировать свободный экспорт российских удобрений.

https://ria.ru/20221215/skanktsii-1838816672.html

https://ria.ru/20221214/tribunal-1838736278.html

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в мире, литва, гитанас науседа, россия, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии