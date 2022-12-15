В Греции при падении самолета погиб человек
В Греции при падении одномоторного самолета погиб 62-летний гражданин ЮАР
© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 15 дек - РИА Новости. Одномоторный самолет, на борту которого находились два человека, при невыясненных обстоятельствах упал в море в районе Какос Орос возле Крита и затонул, погиб один человек - 62-летний гражданин ЮАР, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Второй находившийся на борту, 34-летний иностранец, спасен и здоров, сообщает телеканал.
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Небольшой самолет вылетел из аэропорта Ираклиона и направлялся, по первой информации, в Египет. В 9.55 утра (10.55 мск) самолет подал сигнал бедствия. Самолет упал в море в 3-5 милях от берега.
Были немедленно мобилизованы местные власти, патруль береговой охраны и находившиеся рядом лодки прибыли на место происшествия, чтобы помочь двум пассажирам, которых вытащили из моря. Врачи констатировали смерть 62-летнего мужчины.
Что касается 34-летнего мужчины, то он сказал, что его самочувствие в целом хорошее, явных травм нет, и что он проходит ряд профилактических осмотров.
Выживший мужчина сообщил врачам, что 62-летний мужчина говорил о боли в груди, сообщает телеканал.
Руководство аэропорта Ираклиона сообщило, что вылетевший самолет принадлежал компании из Индонезии, прибыли из Подгорицы (Черногория) и направлялся в Хургаду в Египте. Вместе с ним вылетел второй такой самолет, с которым они вместе путешествовали, он вернулся на аэродром Ираклиона, сообщает ERT.