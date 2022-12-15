https://ria.ru/20221215/samolet-1838892591.html

В Греции при падении самолета погиб человек

В Греции при падении самолета погиб человек - РИА Новости, 15.12.2022

В Греции при падении самолета погиб человек

Одномоторный самолет, на борту которого находились два человека, при невыясненных обстоятельствах упал в море в районе Какос Орос возле Крита и затонул, погиб... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:26

2022-12-15T14:26

2022-12-15T14:26

в мире

египет

греция

крит (остров)

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АФИНЫ, 15 дек - РИА Новости. Одномоторный самолет, на борту которого находились два человека, при невыясненных обстоятельствах упал в море в районе Какос Орос возле Крита и затонул, погиб один человек - 62-летний гражданин ЮАР, сообщает греческое общественное телевидение ERT.Второй находившийся на борту, 34-летний иностранец, спасен и здоров, сообщает телеканал.Небольшой самолет вылетел из аэропорта Ираклиона и направлялся, по первой информации, в Египет. В 9.55 утра (10.55 мск) самолет подал сигнал бедствия. Самолет упал в море в 3-5 милях от берега.Были немедленно мобилизованы местные власти, патруль береговой охраны и находившиеся рядом лодки прибыли на место происшествия, чтобы помочь двум пассажирам, которых вытащили из моря. Врачи констатировали смерть 62-летнего мужчины.Что касается 34-летнего мужчины, то он сказал, что его самочувствие в целом хорошее, явных травм нет, и что он проходит ряд профилактических осмотров.Выживший мужчина сообщил врачам, что 62-летний мужчина говорил о боли в груди, сообщает телеканал.Руководство аэропорта Ираклиона сообщило, что вылетевший самолет принадлежал компании из Индонезии, прибыли из Подгорицы (Черногория) и направлялся в Хургаду в Египте. Вместе с ним вылетел второй такой самолет, с которым они вместе путешествовали, он вернулся на аэродром Ираклиона, сообщает ERT.

https://ria.ru/20221117/samolet-1832268473.html

https://ria.ru/20221107/samolet-1829593800.html

египет

греция

крит (остров)

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в мире, египет, греция, крит (остров)