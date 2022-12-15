Эрдоган заявил, что предложил Путину провести встречу с Асадом
Эрдоган заявил, что предложил Путину провести встречу лидеров России, Турции и Сирии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, Минобороны и МИД.
Эрдоган ранее не исключал встречу с сирийским лидером Башаром Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид". Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее сказал РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если РФ попросят, она готова провести встречу президентов Эрдогана и Асада.
"Здесь много тем, которые могут не стоять на повестке дня в данный момент, но могут быть вынесены на повестку дня позже в связи с развитием событий. Но если вы обратите внимание, я объяснил еще одну вещь, и это то, что мы хотим сделать шаг в качестве трехстороннего союза Сирия — Турция — Россия. Для этого сначала должны встретиться наши разведывательные службы, затем министры обороны и министры иностранных дел. После их встреч давайте соберемся вместе как лидеры. Я предложил это господину Путину, и он отнесся к этому положительно. Таким образом, мы начнем серию встреч", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Туркмении.
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