https://ria.ru/20221215/sammit-1838868989.html

Эрдоган заявил, что предложил Путину провести встречу с Асадом

Эрдоган заявил, что предложил Путину провести встречу с Асадом - РИА Новости, 15.12.2022

Эрдоган заявил, что предложил Путину провести встречу с Асадом

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:17

2022-12-15T13:17

2022-12-15T13:17

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турция

сирия

башар асад

владимир путин

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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, Минобороны и МИД.Эрдоган ранее не исключал встречу с сирийским лидером Башаром Асадом, заявив, что "в политике не бывает обид". Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее сказал РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если РФ попросят, она готова провести встречу президентов Эрдогана и Асада."Здесь много тем, которые могут не стоять на повестке дня в данный момент, но могут быть вынесены на повестку дня позже в связи с развитием событий. Но если вы обратите внимание, я объяснил еще одну вещь, и это то, что мы хотим сделать шаг в качестве трехстороннего союза Сирия — Турция — Россия. Для этого сначала должны встретиться наши разведывательные службы, затем министры обороны и министры иностранных дел. После их встреч давайте соберемся вместе как лидеры. Я предложил это господину Путину, и он отнесся к этому положительно. Таким образом, мы начнем серию встреч", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Туркмении.

https://ria.ru/20221129/erdogan-1834889163.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, турция, сирия, башар асад, владимир путин