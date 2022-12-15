https://ria.ru/20221215/saakashvili-1838754856.html

Защита Саакашвили назвала публикацию кадров из его палаты преступлением

Защита Саакашвили назвала публикацию кадров из его палаты преступлением - РИА Новости, 15.12.2022

Защита Саакашвили назвала публикацию кадров из его палаты преступлением

Распространение без разрешения видеозаписи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с камер наблюдения, установленных в его медицинской палате, является... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T01:56

2022-12-15T01:56

2022-12-15T04:51

в мире

михаил саакашвили

грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек - РИА Новости. Распространение без разрешения видеозаписи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с камер наблюдения, установленных в его медицинской палате, является уголовным преступлением, заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.Ранее Специальная пенитенциарная служба минюста Грузии опубликовала 10-минутную видеозапись из палаты проходящего лечение бывшего президента Михаила Саакашвили, указав на его "симулятивные действия". В записи есть несколько фрагментов, датированные в разное время. В некоторых кадрах Саакашвили лежит больничной койке, на повышенных тонах разговаривает с медперсоналом и оказывает им сопротивление, курит электронные сигареты, смотрит телевизор, нарочно пытается упасть с больничной койки, а медики ему в этом препятствуют. На кадрах, датированных 12 декабря, Саакашвили истощен и передвигается по палате с помощью ходунков."Распространение этих видеоматериалов является уголовным преступлением. Этот видеоматериал, то есть персональные данные, был обнародован без согласия заключенного. Вдобавок ко всему запись смонтирована, кадры сделаны в разные периоды. Если будет спор по этому поводу, и поверьте, придет время, мы и для этого выделим время, распространенные кадры пройдут экспертизу и экспертиза установит их подлинность. Невооруженным глазом видно, что это монтаж. Летний период, осенний период и зимний период соединены и представлены в том ракурсе, в котором это выгодно руководству", - заявил адвокат журналистам.

https://ria.ru/20221215/saakashvili-1838752653.html

грузия

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в мире, михаил саакашвили, грузия