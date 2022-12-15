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Защита Саакашвили назвала публикацию кадров из его палаты преступлением - РИА Новости, 15.12.2022
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Защита Саакашвили назвала публикацию кадров из его палаты преступлением
Защита Саакашвили назвала публикацию кадров из его палаты преступлением - РИА Новости, 15.12.2022
Защита Саакашвили назвала публикацию кадров из его палаты преступлением
Распространение без разрешения видеозаписи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с камер наблюдения, установленных в его медицинской палате, является... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T01:56
2022-12-15T04:51
в мире
михаил саакашвили
грузия
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ТБИЛИСИ, 15 дек - РИА Новости. Распространение без разрешения видеозаписи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с камер наблюдения, установленных в его медицинской палате, является уголовным преступлением, заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.Ранее Специальная пенитенциарная служба минюста Грузии опубликовала 10-минутную видеозапись из палаты проходящего лечение бывшего президента Михаила Саакашвили, указав на его "симулятивные действия". В записи есть несколько фрагментов, датированные в разное время. В некоторых кадрах Саакашвили лежит больничной койке, на повышенных тонах разговаривает с медперсоналом и оказывает им сопротивление, курит электронные сигареты, смотрит телевизор, нарочно пытается упасть с больничной койки, а медики ему в этом препятствуют. На кадрах, датированных 12 декабря, Саакашвили истощен и передвигается по палате с помощью ходунков."Распространение этих видеоматериалов является уголовным преступлением. Этот видеоматериал, то есть персональные данные, был обнародован без согласия заключенного. Вдобавок ко всему запись смонтирована, кадры сделаны в разные периоды. Если будет спор по этому поводу, и поверьте, придет время, мы и для этого выделим время, распространенные кадры пройдут экспертизу и экспертиза установит их подлинность. Невооруженным глазом видно, что это монтаж. Летний период, осенний период и зимний период соединены и представлены в том ракурсе, в котором это выгодно руководству", - заявил адвокат журналистам.
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в мире, михаил саакашвили, грузия
В мире, Михаил Саакашвили, Грузия
01:56 15.12.2022 (обновлено: 04:51 15.12.2022)
 
Защита Саакашвили назвала публикацию кадров из его палаты преступлением

Адвокат Саакашвили назвал распространение кадров из его палаты уголовным преступлением

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 15 дек - РИА Новости. Распространение без разрешения видеозаписи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с камер наблюдения, установленных в его медицинской палате, является уголовным преступлением, заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.
Ранее Специальная пенитенциарная служба минюста Грузии опубликовала 10-минутную видеозапись из палаты проходящего лечение бывшего президента Михаила Саакашвили, указав на его "симулятивные действия". В записи есть несколько фрагментов, датированные в разное время. В некоторых кадрах Саакашвили лежит больничной койке, на повышенных тонах разговаривает с медперсоналом и оказывает им сопротивление, курит электронные сигареты, смотрит телевизор, нарочно пытается упасть с больничной койки, а медики ему в этом препятствуют. На кадрах, датированных 12 декабря, Саакашвили истощен и передвигается по палате с помощью ходунков.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
01:11
Саакашвили прекратил голодовку спустя несколько часов после ее объявления
"Распространение этих видеоматериалов является уголовным преступлением. Этот видеоматериал, то есть персональные данные, был обнародован без согласия заключенного. Вдобавок ко всему запись смонтирована, кадры сделаны в разные периоды. Если будет спор по этому поводу, и поверьте, придет время, мы и для этого выделим время, распространенные кадры пройдут экспертизу и экспертиза установит их подлинность. Невооруженным глазом видно, что это монтаж. Летний период, осенний период и зимний период соединены и представлены в том ракурсе, в котором это выгодно руководству", - заявил адвокат журналистам.
 
В миреМихаил СаакашвилиГрузия
 
 
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