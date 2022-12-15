15:07 15.12.2022 (обновлено: 15:52 15.12.2022)
Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию
Депутат Слуцкий предложил ввести ответственность за русофобию вплоть до уголовной
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В России следует ввести наказание за русофобию вплоть до уголовного, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
"Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс", — сказал он.
"Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс", — сказал он.
По мнению политика, нужно создать единую систему защиты россиян, подвергшихся преследованию за границей, например, координационный центр.
"Необходима не только система защиты, но и предупреждения. Россиян при выезде за рубеж — особенно в недружественные страны в текущей ситуации — нужно подробно информировать о том, на что способны наши геополитические оппоненты", — добавил парламентарий.
В середине ноября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что российская молодежь одна из первых ощутила болезненные последствия растущей русофобии. Она, по словам омбудсмена, фактически ограничена в основных правах, гарантированных Всеобщей декларацией прав человека и международными актами в культурном, образовательном, экономической, в праве на свободу передвижения и пользования собственными финансовыми средствами за рубежом.