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Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию - РИА Новости, 15.12.2022
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Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию
Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию - РИА Новости, 15.12.2022
Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию
В России следует ввести наказание за русофобию вплоть до уголовного, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в Telegram-канале."Необходима... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:07
2022-12-15T15:52
россия
общество
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
татьяна москалькова
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В России следует ввести наказание за русофобию вплоть до уголовного, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в Telegram-канале."Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс", — сказал он.По мнению политика, нужно создать единую систему защиты россиян, подвергшихся преследованию за границей, например, координационный центр."Необходима не только система защиты, но и предупреждения. Россиян при выезде за рубеж — особенно в недружественные страны в текущей ситуации — нужно подробно информировать о том, на что способны наши геополитические оппоненты", — добавил парламентарий.В середине ноября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что российская молодежь одна из первых ощутила болезненные последствия растущей русофобии. Она, по словам омбудсмена, фактически ограничена в основных правах, гарантированных Всеобщей декларацией прав человека и международными актами в культурном, образовательном, экономической, в праве на свободу передвижения и пользования собственными финансовыми средствами за рубежом.
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россия, общество, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, татьяна москалькова
Россия, Общество, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Татьяна Москалькова
15:07 15.12.2022 (обновлено: 15:52 15.12.2022)
 
Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию

Депутат Слуцкий предложил ввести ответственность за русофобию вплоть до уголовной

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В России следует ввести наказание за русофобию вплоть до уголовного, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

"Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс", — сказал он.
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По мнению политика, нужно создать единую систему защиты россиян, подвергшихся преследованию за границей, например, координационный центр.
"Необходима не только система защиты, но и предупреждения. Россиян при выезде за рубеж — особенно в недружественные страны в текущей ситуации — нужно подробно информировать о том, на что способны наши геополитические оппоненты", — добавил парламентарий.
В середине ноября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что российская молодежь одна из первых ощутила болезненные последствия растущей русофобии. Она, по словам омбудсмена, фактически ограничена в основных правах, гарантированных Всеобщей декларацией прав человека и международными актами в культурном, образовательном, экономической, в праве на свободу передвижения и пользования собственными финансовыми средствами за рубежом.
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РоссияОбществоЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПРТатьяна Москалькова
 
 
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