https://ria.ru/20221215/rusofobiya-1838908824.html

Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию

Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию - РИА Новости, 15.12.2022

Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию

В России следует ввести наказание за русофобию вплоть до уголовного, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в Telegram-канале."Необходима... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:07

2022-12-15T15:07

2022-12-15T15:52

россия

общество

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

татьяна москалькова

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В России следует ввести наказание за русофобию вплоть до уголовного, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в Telegram-канале."Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс", — сказал он.По мнению политика, нужно создать единую систему защиты россиян, подвергшихся преследованию за границей, например, координационный центр."Необходима не только система защиты, но и предупреждения. Россиян при выезде за рубеж — особенно в недружественные страны в текущей ситуации — нужно подробно информировать о том, на что способны наши геополитические оппоненты", — добавил парламентарий.В середине ноября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что российская молодежь одна из первых ощутила болезненные последствия растущей русофобии. Она, по словам омбудсмена, фактически ограничена в основных правах, гарантированных Всеобщей декларацией прав человека и международными актами в культурном, образовательном, экономической, в праве на свободу передвижения и пользования собственными финансовыми средствами за рубежом.

https://ria.ru/20221207/dozhd-1836778645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, татьяна москалькова