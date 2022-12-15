https://ria.ru/20221215/rubl-1838911570.html
Рубль стал одной из самых сильных валют мира, заявил Путин
Рубль стал одной из самых сильных валют мира, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022
Рубль стал одной из самых сильных валют мира, заявил Путин
Рубль стал одной из самых сильных валют мира в 2022 году, это связано, в том числе, с переводом расчетов за газ в рубли, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:21
2022-12-15T15:21
2022-12-15T15:41
рубль
экономика
владимир путин
россия
валюта
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Рубль стал одной из самых сильных валют мира в 2022 году, это связано, в том числе, с переводом расчетов за газ в рубли, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам."Российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года. Такой результат достигнут за счет наших решений по регулированию оттока капитала, по переводу оплаты газа на рубли, по активному использованию в торговле с партнерами национальных валют. Но прежде всего, конечно, за счет ответственной финансовой политики", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рубль, экономика, владимир путин, россия, валюта
Рубль, Экономика, Владимир Путин, Россия, Валюта
15:21 15.12.2022 (обновлено: 15:41 15.12.2022)
Рубль стал одной из самых сильных валют мира, заявил Путин
Президент Путин заявил, что рубль стал одной из самых сильных валют мира в 2022 году