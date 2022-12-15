Рейтинг@Mail.ru
Рубль стал одной из самых сильных валют мира, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/rubl-1838911570.html
Рубль стал одной из самых сильных валют мира, заявил Путин
Рубль стал одной из самых сильных валют мира, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022
Рубль стал одной из самых сильных валют мира, заявил Путин
Рубль стал одной из самых сильных валют мира в 2022 году, это связано, в том числе, с переводом расчетов за газ в рубли, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:21
2022-12-15T15:41
рубль
экономика
владимир путин
россия
валюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_11b80d13b352c705e2278978f2543955.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Рубль стал одной из самых сильных валют мира в 2022 году, это связано, в том числе, с переводом расчетов за газ в рубли, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам."Российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года. Такой результат достигнут за счет наших решений по регулированию оттока капитала, по переводу оплаты газа на рубли, по активному использованию в торговле с партнерами национальных валют. Но прежде всего, конечно, за счет ответственной финансовой политики", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221212/bitva-1837945861.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_9082cbceb7bc5f32cca175c7b44fca9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рубль, экономика, владимир путин, россия, валюта
Рубль, Экономика, Владимир Путин, Россия, Валюта
15:21 15.12.2022 (обновлено: 15:41 15.12.2022)
 
Рубль стал одной из самых сильных валют мира, заявил Путин

Президент Путин заявил, что рубль стал одной из самых сильных валют мира в 2022 году

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монета номиналом один рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Рубль стал одной из самых сильных валют мира в 2022 году, это связано, в том числе, с переводом расчетов за газ в рубли, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года. Такой результат достигнут за счет наших решений по регулированию оттока капитала, по переводу оплаты газа на рубли, по активному использованию в торговле с партнерами национальных валют. Но прежде всего, конечно, за счет ответственной финансовой политики", - сказал Путин.
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 06:02
В США рассказали о "титанической битве" с Россией за финансовую систему
 
РубльЭкономикаВладимир ПутинРоссияВалюта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала