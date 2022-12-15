https://ria.ru/20221215/rubl-1838911570.html

Рубль стал одной из самых сильных валют мира, заявил Путин

Рубль стал одной из самых сильных валют мира, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022

Рубль стал одной из самых сильных валют мира, заявил Путин

Рубль стал одной из самых сильных валют мира в 2022 году, это связано, в том числе, с переводом расчетов за газ в рубли, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:21

2022-12-15T15:21

2022-12-15T15:41

рубль

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владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Рубль стал одной из самых сильных валют мира в 2022 году, это связано, в том числе, с переводом расчетов за газ в рубли, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам."Российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года. Такой результат достигнут за счет наших решений по регулированию оттока капитала, по переводу оплаты газа на рубли, по активному использованию в торговле с партнерами национальных валют. Но прежде всего, конечно, за счет ответственной финансовой политики", - сказал Путин.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рубль, экономика, владимир путин, россия, валюта