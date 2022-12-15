https://ria.ru/20221215/rpts-1838823880.html

В РПЦ призвали принять участие в акции "Корзина доброты"

В РПЦ призвали принять участие в акции "Корзина доброты" - РИА Новости, 15.12.2022

В РПЦ призвали принять участие в акции "Корзина доброты"

В Русской православной церкви призывают добровольцев принять участие в акции "Корзина доброты", которая пройдет 17 декабря в московских магазинах, заявил РИА... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:53

2022-12-15T11:53

2022-12-15T11:53

религия

василий рулинский

россия

москва

русская православная церковь

пятерочка (сеть магазинов)

религия

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В Русской православной церкви призывают добровольцев принять участие в акции "Корзина доброты", которая пройдет 17 декабря в московских магазинах, заявил РИА Новости пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский."Мы уже 10 лет сотрудничаем с банком еды "Русь". Только с 2020 года православные приходы и церковные благотворительные организации передали от банка еды 4 тысячи тонн продуктовой помощи для 1 миллиона нуждающихся в 26 регионах России. Уже не первый год проводятся и акции "Корзина доброты". В предстоящей акции в Москве будут участвовать добровольцы православной службы помощи "Милосердие" и московских приходов. И мы приглашаем к участию в акции всех, кто хотел бы помочь нуждающимся людям", - сказал Рулинский.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе организаторов акции – благотворительного фонда "Банк еды "Русь", пожертвовать продукты можно будет 17 декабря с 10 до 18 часов во всех магазинах торговой сети "Пятерочка" внутри МКАД. Предпочтение отдается товарам с длительным сроком хранения. Продуктовую помощь доставят пенсионерам и нуждающимся семьям с детьми в девяти регионах России."Огромную роль в формировании волонтерского сообщества банка еды "Русь" играет Церковь и добровольцы из числа прихожан. Еще в начале своего пути в 2012 году "Банк еды "Русь" распределял продукты через церковные приходы и церковные НКО. Волонтеры – это движущая сила и сердце нашего фонда. Они участвуют в фасовке и доставке продуктовых наборов, фандрайзинговых акциях", - рассказала президент благотворительного фонда Юлиа Назарова, слова которой приводит пресс-служба фонда.Она подчеркнула, что в этом году для реализации акции "Корзина доброты" нужно привлечь не менее 2 тысяч волонтеров. Заявку можно подать на сайте банкеды.рф. В организации добавили, что в волонтеры идут как студенты, так и пожилые люди, и даже семьи с детьми, что "развивает традиции милосердия"."Волонтеры будут в магазинах рассказывать покупателям об акции, а после - вечером 17, а также 18 и 19 декабря – фасовать собранные продукты. Смену и вид работы можно выбрать, добавили в фонде".Продовольственный марафон не единственный формат помощи, добавили в фонде. Так, например, круглосуточно работает благотворительный онлайн-супермаркет корзинадоброты.рф, "где можно выбрать готовый продуктовый набор на определенную сумму, оплатить его и одним кликом передать в банк еды". Фонд также реализует программы фудшеринга в сотрудничества с промышленными производителями еды, фермерами, магазинами и ресторанами.

https://ria.ru/20221125/eda-1834218185.html

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Никита Бизин

василий рулинский, россия, москва, русская православная церковь, пятерочка (сеть магазинов), религия