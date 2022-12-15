https://ria.ru/20221215/rpts-1838699384.html
"Это очень мало". В РПЦ предупредили об опасной тенденции
"Это очень мало". В РПЦ предупредили об опасной тенденции - РИА Новости, 15.12.2022
"Это очень мало". В РПЦ предупредили об опасной тенденции
В Русской православной церкви вновь заговорили о нехватке священников. Храмов много, а служить зачастую некому. И все меньше тех, кто готов принять сан... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:00
2022-12-15T08:00
2022-12-15T08:11
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
ирландия
германия
бавария
русская православная церковь
аналитика - религия и мировоззрение
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/93586/57/935865777_0:156:3004:1846_1920x0_80_0_0_06a47d45e7ac87a33a2873f2dd25d56d.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Никита Бизин. В Русской православной церкви вновь заговорили о нехватке священников. Храмов много, а служить зачастую некому. И все меньше тех, кто готов принять сан. Впрочем, с похожей проблемой столкнулись во многих странах. О кадровом голоде — в материале РИА Новости.Стали дефицитомПатриарх Кирилл заявил недавно, что в зоне СВО не хватает штатных военных священников: одновременно там находится всего от 15 до 25 человек. "...Это очень мало", — подчеркнул глава РПЦ.Дефицит кадров наметился и среди тюремного духовенства. Например, около двадцати лет назад за столичными СИЗО было закреплено примерно 70 священников. Однако со временем ситуация изменилась. Некоторые состарились и не могут по состоянию здоровья посещать заключенных. У других попросту нет времени: стали настоятелями храмов, в том числе строящихся.Кроме того, та или иная епархия периодически сообщают о дефиците духовенства. Молодые священнослужители уезжают в крупные города, где материальные условия более благоприятные.О кадровом голоде в РПЦ заговорили пару лет назад — тогда на 38 649 храмов приходилось 35 677 священников. Среди главных причин в первую очередь называли последствия демографической ямы 1990-х. Сейчас добавился еще один немаловажный фактор: два года пандемии, унесшие жизни 200 пастырей.Но есть и более фундаментальная проблема.Подтянуть отстающихКак показывает статистика, в последнее время количество желающих стать священниками сокращается.Согласно последнему отчету Учебного комитета РПЦ (именно он занимается духовными школами), в 2022-м на пастырское направление семинарий поступили 1143 человека. Для сравнения: в 2019-м набрали более полутора тысяч первокурсников, позже с каждым годом число абитуриентов уменьшалось приблизительно на две сотни.Еще одна характерная черта — все более популярен заочный формат обучения. Ранее он был продолжением очной формы: студенты переводились после поставления — чтобы иметь возможность служить на приходе, а значит, и обеспечивать семью.Теперь же все наоборот: многие предпочитают сохранить привычный образ жизни, а духовное образование попробовать на вкус в удаленном режиме. Из-за этого среди заочников все меньше духовенства."Кадровым голодом в полном смысле слова это назвать трудно. Но отрицательной тенденцией — можно. И наша задача — ее исправить", — говорит глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.По его словам, еще недавно многие епархии могли себе позволить открыть религиозный вуз. Но со временем финансово содержать учебные заведения стало сложно. Да и конкурс снижался, особенно в регионах с плохой демографией.Поэтому один из возможных путей решения проблемы — переформатировать "отстающих". Возможно, некоторые семинарии будут давать лишь базовую богословскую подготовку, после которой студенты решат, идти в священство или нет.Кроме того, малочисленные учебные заведения смогут примыкать к более крупным. Этому, по словам главы Учкома, поспособствует дистанционный формат."В конечном счете наша цель — не количество священников, а качество их знаний", — подчеркивает отец Максим.Повсеместный недугПримечательно, что не только Русская православная церковь ощущает нехватку кадров. С такой же проблемой столкнулись и другие христианские конфессии.В ноябре на встрече с ректорами латиноамериканских духовных школ на это обратил внимание папа Франциск. "Нельзя быть семинарией с четырьмя учениками", — заметил понтифик.В некоторых странах буквально так и происходит. Например, в воцерковленной Ирландии начиная с 2020-го умерли 34 священника. А на смену им в семинарию пришел всего один человек.Аналогичные проблемы в Германии. В стране, где католицизм исповедует около трети населения, пустуют храмы. Так, в Баварии — самой крупной федеральной земле — в этом году рукоположили всего девять клириков."В наши дни католическая церковь переживает очень сложный период. Здесь совокупность факторов: экономические трудности, вызванные энергокризисом, проблема целибата, потеря общественного доверия в связи со скандалами вокруг педофилии", — поясняет ватиканист Алексей Юдин.Последнее, кстати, стало причиной радикального (на 25 процентов) сокращения абитуриентов в католических семинариях Польши. Дело в том, что с 2018-го по 2020-й там зафиксировали 368 случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.Но есть и те, кто пытается преодолеть кадровый голод. Например, англиканская церковь, которая с 2010-х стабильно живет в условиях дефицита. В 2017-м правительство даже выделило десятки миллионов фунтов на "омоложение крови".В итоге второй человек в англиканской церкви, архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл, предложил существенно упростить систему управления. Общины, по его замыслу, возглавят не священники — "исчезающий вид", а миряне.Под их управлением церковь сможет избавиться от ключевых факторов, сдерживающих развитие: затрат на содержание храмов, зарплату, многолетнее и дорогое обучение духовенства.Нововведение, однако, жестко раскритиковали консерваторы: все-таки нельзя так порывать с многолетними традициями. Поэтому пока для христиан ничего существенно не поменялось.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франциск (хорхе марио бергольо), ирландия, германия, бавария, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ирландия, Германия, Бавария, Русская православная церковь, Аналитика - Религия и мировоззрение
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Никита Бизин. В Русской православной церкви вновь заговорили о нехватке священников. Храмов много, а служить зачастую некому. И все меньше тех, кто готов принять сан. Впрочем, с похожей проблемой столкнулись во многих странах. О кадровом голоде — в материале РИА Новости.
Патриарх Кирилл заявил недавно, что в зоне СВО не хватает штатных военных священников: одновременно там находится всего от 15 до 25 человек. "...Это очень мало", — подчеркнул глава РПЦ
.
Дефицит кадров наметился и среди тюремного духовенства. Например, около двадцати лет назад за столичными СИЗО было закреплено примерно 70 священников. Однако со временем ситуация изменилась. Некоторые состарились и не могут по состоянию здоровья посещать заключенных. У других попросту нет времени: стали настоятелями храмов, в том числе строящихся.
Кроме того, та или иная епархия периодически сообщают о дефиците духовенства. Молодые священнослужители уезжают в крупные города, где материальные условия более благоприятные.
О кадровом голоде в РПЦ заговорили пару лет назад — тогда на 38 649 храмов приходилось 35 677 священников. Среди главных причин в первую очередь называли последствия демографической ямы 1990-х. Сейчас добавился еще один немаловажный фактор: два года пандемии, унесшие жизни 200 пастырей.
Но есть и более фундаментальная проблема.
Как показывает статистика, в последнее время количество желающих стать священниками сокращается.
Согласно последнему отчету Учебного комитета РПЦ (именно он занимается духовными школами), в 2022-м на пастырское направление семинарий поступили 1143 человека. Для сравнения: в 2019-м набрали более полутора тысяч первокурсников, позже с каждым годом число абитуриентов уменьшалось приблизительно на две сотни.
Еще одна характерная черта — все более популярен заочный формат обучения. Ранее он был продолжением очной формы: студенты переводились после поставления — чтобы иметь возможность служить на приходе, а значит, и обеспечивать семью.
Теперь же все наоборот: многие предпочитают сохранить привычный образ жизни, а духовное образование попробовать на вкус в удаленном режиме. Из-за этого среди заочников все меньше духовенства.
"Кадровым голодом в полном смысле слова это назвать трудно. Но отрицательной тенденцией — можно. И наша задача — ее исправить", — говорит глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
По его словам, еще недавно многие епархии могли себе позволить открыть религиозный вуз. Но со временем финансово содержать учебные заведения стало сложно. Да и конкурс снижался, особенно в регионах с плохой демографией.
Поэтому один из возможных путей решения проблемы — переформатировать "отстающих". Возможно, некоторые семинарии будут давать лишь базовую богословскую подготовку, после которой студенты решат, идти в священство или нет.
Кроме того, малочисленные учебные заведения смогут примыкать к более крупным. Этому, по словам главы Учкома, поспособствует дистанционный формат.
"В конечном счете наша цель — не количество священников, а качество их знаний", — подчеркивает отец Максим.
Примечательно, что не только Русская православная церковь ощущает нехватку кадров. С такой же проблемой столкнулись и другие христианские конфессии.
В ноябре на встрече с ректорами латиноамериканских духовных школ на это обратил внимание папа Франциск
. "Нельзя быть семинарией с четырьмя учениками", — заметил понтифик.
В некоторых странах буквально так и происходит. Например, в воцерковленной Ирландии
начиная с 2020-го умерли 34 священника. А на смену им в семинарию пришел всего один человек.
Аналогичные проблемы в Германии
. В стране, где католицизм исповедует около трети населения, пустуют храмы. Так, в Баварии
— самой крупной федеральной земле — в этом году рукоположили всего девять клириков.
"В наши дни католическая церковь переживает очень сложный период. Здесь совокупность факторов: экономические трудности, вызванные энергокризисом, проблема целибата, потеря общественного доверия в связи со скандалами вокруг педофилии", — поясняет ватиканист Алексей Юдин.
Последнее, кстати, стало причиной радикального (на 25 процентов) сокращения абитуриентов в католических семинариях Польши
. Дело в том, что с 2018-го по 2020-й там зафиксировали 368 случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.
Но есть и те, кто пытается преодолеть кадровый голод. Например, англиканская церковь, которая с 2010-х стабильно живет в условиях дефицита. В 2017-м правительство даже выделило десятки миллионов фунтов на "омоложение крови".
В итоге второй человек в англиканской церкви, архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл, предложил существенно упростить систему управления. Общины, по его замыслу, возглавят не священники — "исчезающий вид", а миряне.
Под их управлением церковь сможет избавиться от ключевых факторов, сдерживающих развитие: затрат на содержание храмов, зарплату, многолетнее и дорогое обучение духовенства.
Нововведение, однако, жестко раскритиковали консерваторы: все-таки нельзя так порывать с многолетними традициями. Поэтому пока для христиан ничего существенно не поменялось.