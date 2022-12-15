https://ria.ru/20221215/rpts-1838699384.html

"Это очень мало". В РПЦ предупредили об опасной тенденции

"Это очень мало". В РПЦ предупредили об опасной тенденции - РИА Новости, 15.12.2022

"Это очень мало". В РПЦ предупредили об опасной тенденции

В Русской православной церкви вновь заговорили о нехватке священников. Храмов много, а служить зачастую некому. И все меньше тех, кто готов принять сан... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T08:00

2022-12-15T08:00

2022-12-15T08:11

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

ирландия

германия

бавария

русская православная церковь

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Никита Бизин. В Русской православной церкви вновь заговорили о нехватке священников. Храмов много, а служить зачастую некому. И все меньше тех, кто готов принять сан. Впрочем, с похожей проблемой столкнулись во многих странах. О кадровом голоде — в материале РИА Новости.Стали дефицитомПатриарх Кирилл заявил недавно, что в зоне СВО не хватает штатных военных священников: одновременно там находится всего от 15 до 25 человек. "...Это очень мало", — подчеркнул глава РПЦ.Дефицит кадров наметился и среди тюремного духовенства. Например, около двадцати лет назад за столичными СИЗО было закреплено примерно 70 священников. Однако со временем ситуация изменилась. Некоторые состарились и не могут по состоянию здоровья посещать заключенных. У других попросту нет времени: стали настоятелями храмов, в том числе строящихся.Кроме того, та или иная епархия периодически сообщают о дефиците духовенства. Молодые священнослужители уезжают в крупные города, где материальные условия более благоприятные.О кадровом голоде в РПЦ заговорили пару лет назад — тогда на 38 649 храмов приходилось 35 677 священников. Среди главных причин в первую очередь называли последствия демографической ямы 1990-х. Сейчас добавился еще один немаловажный фактор: два года пандемии, унесшие жизни 200 пастырей.Но есть и более фундаментальная проблема.Подтянуть отстающихКак показывает статистика, в последнее время количество желающих стать священниками сокращается.Согласно последнему отчету Учебного комитета РПЦ (именно он занимается духовными школами), в 2022-м на пастырское направление семинарий поступили 1143 человека. Для сравнения: в 2019-м набрали более полутора тысяч первокурсников, позже с каждым годом число абитуриентов уменьшалось приблизительно на две сотни.Еще одна характерная черта — все более популярен заочный формат обучения. Ранее он был продолжением очной формы: студенты переводились после поставления — чтобы иметь возможность служить на приходе, а значит, и обеспечивать семью.Теперь же все наоборот: многие предпочитают сохранить привычный образ жизни, а духовное образование попробовать на вкус в удаленном режиме. Из-за этого среди заочников все меньше духовенства."Кадровым голодом в полном смысле слова это назвать трудно. Но отрицательной тенденцией — можно. И наша задача — ее исправить", — говорит глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.По его словам, еще недавно многие епархии могли себе позволить открыть религиозный вуз. Но со временем финансово содержать учебные заведения стало сложно. Да и конкурс снижался, особенно в регионах с плохой демографией.Поэтому один из возможных путей решения проблемы — переформатировать "отстающих". Возможно, некоторые семинарии будут давать лишь базовую богословскую подготовку, после которой студенты решат, идти в священство или нет.Кроме того, малочисленные учебные заведения смогут примыкать к более крупным. Этому, по словам главы Учкома, поспособствует дистанционный формат."В конечном счете наша цель — не количество священников, а качество их знаний", — подчеркивает отец Максим.Повсеместный недугПримечательно, что не только Русская православная церковь ощущает нехватку кадров. С такой же проблемой столкнулись и другие христианские конфессии.В ноябре на встрече с ректорами латиноамериканских духовных школ на это обратил внимание папа Франциск. "Нельзя быть семинарией с четырьмя учениками", — заметил понтифик.В некоторых странах буквально так и происходит. Например, в воцерковленной Ирландии начиная с 2020-го умерли 34 священника. А на смену им в семинарию пришел всего один человек.Аналогичные проблемы в Германии. В стране, где католицизм исповедует около трети населения, пустуют храмы. Так, в Баварии — самой крупной федеральной земле — в этом году рукоположили всего девять клириков."В наши дни католическая церковь переживает очень сложный период. Здесь совокупность факторов: экономические трудности, вызванные энергокризисом, проблема целибата, потеря общественного доверия в связи со скандалами вокруг педофилии", — поясняет ватиканист Алексей Юдин.Последнее, кстати, стало причиной радикального (на 25 процентов) сокращения абитуриентов в католических семинариях Польши. Дело в том, что с 2018-го по 2020-й там зафиксировали 368 случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.Но есть и те, кто пытается преодолеть кадровый голод. Например, англиканская церковь, которая с 2010-х стабильно живет в условиях дефицита. В 2017-м правительство даже выделило десятки миллионов фунтов на "омоложение крови".В итоге второй человек в англиканской церкви, архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл, предложил существенно упростить систему управления. Общины, по его замыслу, возглавят не священники — "исчезающий вид", а миряне.Под их управлением церковь сможет избавиться от ключевых факторов, сдерживающих развитие: затрат на содержание храмов, зарплату, многолетнее и дорогое обучение духовенства.Нововведение, однако, жестко раскритиковали консерваторы: все-таки нельзя так порывать с многолетними традициями. Поэтому пока для христиан ничего существенно не поменялось.

https://ria.ru/20221127/posty-1834315765.html

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

франциск (хорхе марио бергольо), ирландия, германия, бавария, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение