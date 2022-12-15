Рейтинг@Mail.ru
В "Роскосмосе" назвали вероятную причину утечки на корабле "Союз МС-22" - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/roskosmos-1838950852.html
В "Роскосмосе" назвали вероятную причину утечки на корабле "Союз МС-22"
В "Роскосмосе" назвали вероятную причину утечки на корабле "Союз МС-22" - РИА Новости, 15.12.2022
В "Роскосмосе" назвали вероятную причину утечки на корабле "Союз МС-22"
Причиной утечки на корабле "Союз МС-22", пристыкованном к Международной космической станции, может быть попадание в радиатор микрометеорита, заявил... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:51
2022-12-15T19:13
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838813876_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_1d5d7bfd608cfa905d26424b9e62c28a.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Причиной утечки на корабле "Союз МС-22", пристыкованном к Международной космической станции, может быть попадание в радиатор микрометеорита, заявил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев."Возможные последствия — это изменение теплового режима приборно-агрегатного отсека корабля "Союз", — сказал он.Крикалев напомнил, что минувшей ночью произошла разгерметизация контура наружного радиатора "Союза МС-22". Корабль осмотрели при помощи камер российского и американского сегментов МКС — утечка подтвердилась.Из-за этого пришлось отменить выход в космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА можно было видеть, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.Чтобы выяснить причины ЧП, российский космонавт Анна Кикина сделала фото и видео внешней поверхности корабля с помощью камеры на манипуляторе ERA. Данные передали наземным специалистам.Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы "Союза МС-22" и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, дальнейшие действия специалисты определят после анализа ситуации.
https://ria.ru/20221215/kosmos-1838780785.html
https://ria.ru/20221215/kosmos-1838818090.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838813876_113:0:788:506_1920x0_80_0_0_33f955465099868919bfb21b7371d7d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
16:51 15.12.2022 (обновлено: 19:13 15.12.2022)
 
В "Роскосмосе" назвали вероятную причину утечки на корабле "Союз МС-22"

"Роскосмос": причиной утечки в системе охлаждения корабля "Союз МС-22" может быть метеорит

© NASA TVМанипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль Союз МС-22 после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
© NASA TV
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Причиной утечки на корабле "Союз МС-22", пристыкованном к Международной космической станции, может быть попадание в радиатор микрометеорита, заявил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
"Возможные последствия — это изменение теплового режима приборно-агрегатного отсека корабля "Союз", — сказал он.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 09:29
"Роскосмос" назвал причину отмены выхода космонавтов в открытый космос
Крикалев напомнил, что минувшей ночью произошла разгерметизация контура наружного радиатора "Союза МС-22". Корабль осмотрели при помощи камер российского и американского сегментов МКС — утечка подтвердилась.
Из-за этого пришлось отменить выход в космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА можно было видеть, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.
Чтобы выяснить причины ЧП, российский космонавт Анна Кикина сделала фото и видео внешней поверхности корабля с помощью камеры на манипуляторе ERA. Данные передали наземным специалистам.
Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы "Союза МС-22" и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, дальнейшие действия специалисты определят после анализа ситуации.
Вывоз на старт ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 11:41
Источник: "Союз МС-23" из-за аварии на "Союзе МС-22" могут запустить раньше
 
РоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала