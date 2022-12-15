https://ria.ru/20221215/roskosmos-1838950852.html

В "Роскосмосе" назвали вероятную причину утечки на корабле "Союз МС-22"

В "Роскосмосе" назвали вероятную причину утечки на корабле "Союз МС-22" - РИА Новости, 15.12.2022

В "Роскосмосе" назвали вероятную причину утечки на корабле "Союз МС-22"

Причиной утечки на корабле "Союз МС-22", пристыкованном к Международной космической станции, может быть попадание в радиатор микрометеорита, заявил... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:51

2022-12-15T16:51

2022-12-15T19:13

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Причиной утечки на корабле "Союз МС-22", пристыкованном к Международной космической станции, может быть попадание в радиатор микрометеорита, заявил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев."Возможные последствия — это изменение теплового режима приборно-агрегатного отсека корабля "Союз", — сказал он.Крикалев напомнил, что минувшей ночью произошла разгерметизация контура наружного радиатора "Союза МС-22". Корабль осмотрели при помощи камер российского и американского сегментов МКС — утечка подтвердилась.Из-за этого пришлось отменить выход в космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА можно было видеть, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.Чтобы выяснить причины ЧП, российский космонавт Анна Кикина сделала фото и видео внешней поверхности корабля с помощью камеры на манипуляторе ERA. Данные передали наземным специалистам.Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы "Союза МС-22" и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, дальнейшие действия специалисты определят после анализа ситуации.

https://ria.ru/20221215/kosmos-1838780785.html

https://ria.ru/20221215/kosmos-1838818090.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

роскосмос, международная космическая станция (мкс)