https://ria.ru/20221215/roskosmos-1838950852.html
В "Роскосмосе" назвали вероятную причину утечки на корабле "Союз МС-22"
В "Роскосмосе" назвали вероятную причину утечки на корабле "Союз МС-22" - РИА Новости, 15.12.2022
В "Роскосмосе" назвали вероятную причину утечки на корабле "Союз МС-22"
Причиной утечки на корабле "Союз МС-22", пристыкованном к Международной космической станции, может быть попадание в радиатор микрометеорита, заявил... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:51
2022-12-15T16:51
2022-12-15T19:13
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Причиной утечки на корабле "Союз МС-22", пристыкованном к Международной космической станции, может быть попадание в радиатор микрометеорита, заявил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев."Возможные последствия — это изменение теплового режима приборно-агрегатного отсека корабля "Союз", — сказал он.Крикалев напомнил, что минувшей ночью произошла разгерметизация контура наружного радиатора "Союза МС-22". Корабль осмотрели при помощи камер российского и американского сегментов МКС — утечка подтвердилась.Из-за этого пришлось отменить выход в космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА можно было видеть, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.Чтобы выяснить причины ЧП, российский космонавт Анна Кикина сделала фото и видео внешней поверхности корабля с помощью камеры на манипуляторе ERA. Данные передали наземным специалистам.Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы "Союза МС-22" и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, дальнейшие действия специалисты определят после анализа ситуации.
https://ria.ru/20221215/kosmos-1838780785.html
https://ria.ru/20221215/kosmos-1838818090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
16:51 15.12.2022 (обновлено: 19:13 15.12.2022)
В "Роскосмосе" назвали вероятную причину утечки на корабле "Союз МС-22"
"Роскосмос": причиной утечки в системе охлаждения корабля "Союз МС-22" может быть метеорит
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Причиной утечки на корабле "Союз МС-22", пристыкованном к Международной космической станции, может быть попадание в радиатор микрометеорита, заявил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
"Возможные последствия — это изменение теплового режима приборно-агрегатного отсека корабля "Союз", — сказал он.
Крикалев напомнил, что минувшей ночью произошла разгерметизация контура наружного радиатора "Союза МС-22". Корабль осмотрели при помощи камер российского и американского сегментов МКС — утечка подтвердилась.
Из-за этого пришлось отменить выход в космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА
можно было видеть, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.
Чтобы выяснить причины ЧП, российский космонавт Анна Кикина
сделала фото и видео внешней поверхности корабля с помощью камеры на манипуляторе ERA. Данные передали наземным специалистам.
Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы "Союза МС-22" и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, дальнейшие действия специалисты определят после анализа ситуации.