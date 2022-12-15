https://ria.ru/20221215/rosbank-1838994472.html

США разрешили проводить с Росбанком транзакции, связанные с энергетикой

США разрешили проводить с Росбанком транзакции, связанные с энергетикой - РИА Новости, 15.12.2022

США разрешили проводить с Росбанком транзакции, связанные с энергетикой

США добавили Росбанк в опубликованный ранее список российских банков, с которыми разрешено проводить транзакции, связанные с энергоносителями, следует из... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T19:10

2022-12-15T19:10

2022-12-15T19:10

санкции

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. США добавили Росбанк в опубликованный ранее список российских банков, с которыми разрешено проводить транзакции, связанные с энергоносителями, следует из опубликованной лицензии американского Минфина."Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024, включающие одну или более из указанных организаций, которые связаны с энергетическим сектором, разрешены до 16 мая 2023 года", - говорится в документе.Ранее США выдали разрешение до 15 мая проводить сделки в сфере энергоносителей с некоторыми российскими организациями. В список попали ВЭБ, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, а также связанные с ними организации и ЦБ РФ.

https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838980175.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, росбанк, сша, экономика, россия, министерство финансов сша, в мире, энергетика