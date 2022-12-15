https://ria.ru/20221215/rosbank-1838994472.html
США разрешили проводить с Росбанком транзакции, связанные с энергетикой
США разрешили проводить с Росбанком транзакции, связанные с энергетикой - РИА Новости, 15.12.2022
США разрешили проводить с Росбанком транзакции, связанные с энергетикой
США добавили Росбанк в опубликованный ранее список российских банков, с которыми разрешено проводить транзакции, связанные с энергоносителями, следует из... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:10
2022-12-15T19:10
2022-12-15T19:10
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. США добавили Росбанк в опубликованный ранее список российских банков, с которыми разрешено проводить транзакции, связанные с энергоносителями, следует из опубликованной лицензии американского Минфина."Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024, включающие одну или более из указанных организаций, которые связаны с энергетическим сектором, разрешены до 16 мая 2023 года", - говорится в документе.Ранее США выдали разрешение до 15 мая проводить сделки в сфере энергоносителей с некоторыми российскими организациями. В список попали ВЭБ, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, а также связанные с ними организации и ЦБ РФ.
https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838980175.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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США разрешили проводить с Росбанком транзакции, связанные с энергетикой
Минфин США разрешил проводить с Росбанком транзакции, связанные с энергетикой до 16 мая