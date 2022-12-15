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США разрешили проводить с Росбанком транзакции, связанные с энергетикой - РИА Новости, 15.12.2022
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США разрешили проводить с Росбанком транзакции, связанные с энергетикой
США разрешили проводить с Росбанком транзакции, связанные с энергетикой - РИА Новости, 15.12.2022
США разрешили проводить с Росбанком транзакции, связанные с энергетикой
США добавили Росбанк в опубликованный ранее список российских банков, с которыми разрешено проводить транзакции, связанные с энергоносителями, следует из... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:10
2022-12-15T19:10
санкции
санкции в отношении россии
росбанк
сша
экономика
россия
министерство финансов сша
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. США добавили Росбанк в опубликованный ранее список российских банков, с которыми разрешено проводить транзакции, связанные с энергоносителями, следует из опубликованной лицензии американского Минфина."Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024, включающие одну или более из указанных организаций, которые связаны с энергетическим сектором, разрешены до 16 мая 2023 года", - говорится в документе.Ранее США выдали разрешение до 15 мая проводить сделки в сфере энергоносителей с некоторыми российскими организациями. В список попали ВЭБ, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, а также связанные с ними организации и ЦБ РФ.
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санкции, санкции в отношении россии, росбанк, сша, экономика, россия, министерство финансов сша, в мире, энергетика
Санкции, Санкции в отношении России, Росбанк, США, Экономика, Россия, Министерство финансов США, В мире, Энергетика
19:10 15.12.2022
 
США разрешили проводить с Росбанком транзакции, связанные с энергетикой

Минфин США разрешил проводить с Росбанком транзакции, связанные с энергетикой до 16 мая

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВывеска Росбанка
Вывеска Росбанка - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вывеска Росбанка. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. США добавили Росбанк в опубликованный ранее список российских банков, с которыми разрешено проводить транзакции, связанные с энергоносителями, следует из опубликованной лицензии американского Минфина.
"Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024, включающие одну или более из указанных организаций, которые связаны с энергетическим сектором, разрешены до 16 мая 2023 года", - говорится в документе.
Ранее США выдали разрешение до 15 мая проводить сделки в сфере энергоносителей с некоторыми российскими организациями. В список попали ВЭБ, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, а также связанные с ними организации и ЦБ РФ.
Стенд компании VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 18:26
США расширили санкционный список против России, добавив в него ВТБ
 
СанкцииСанкции в отношении РоссииРосбанкСШАЭкономикаРоссияМинистерство финансов СШАВ миреЭнергетика
 
 
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