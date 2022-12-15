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"Росатом" может защититься от ангажированных решений, считает эксперт - РИА Новости, 15.12.2022
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"Росатом" может защититься от ангажированных решений, считает эксперт
"Росатом" может защититься от ангажированных решений, считает эксперт - РИА Новости, 15.12.2022
"Росатом" может защититься от ангажированных решений, считает эксперт
Решение международного Совета по разрешению споров, признавшего неправомерным решение Финляндии разорвать контракт с Россией на строительство АЭС "Ханхикиви-1", РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:32
2022-12-15T19:17
финляндия
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "ханхикиви-1"
fennovoima
алексей лихачев
мерген дораев
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Решение международного Совета по разрешению споров, признавшего неправомерным решение Финляндии разорвать контракт с Россией на строительство АЭС "Ханхикиви-1", показывает, что пострадавшая сторона может защититься от политически мотивированных действий, не имеющих правовых оснований, заявил РИА Новости партнер адвокатского бюро "ЕМПП" Мерген Дораев."Вердикт демонстрирует, что даже несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, правильное использование предусмотренных контрактом механизмов разрешения коммерческих споров может позволить пострадавшей стороне защититься от политически мотивированных действий, не основанных на нормах права", - сказал Дораев.Совет по разрешению споров (DRB) признал неправомерным решение компании Fennovoima разорвать контракт с РФ на строительство в Финляндии АЭС "Ханхикиви-1", сообщила госкорпорация "Росатом" в четверг. Тем самым российская сторона имеет право требовать взыскания причиненных убытков с Fennovoima. Сумму нанесенного ущерба определят дополнительные разбирательства, "Росатом" намерен продолжать защищать свои интересы до полного удовлетворения своих требований.Проектная компания Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая нынешнего года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт.Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханхикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке. В конце августа "Росатом" сообщил, что с его стороны было подано уже шесть исков на общую сумму 3 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20221214/grossi-1838693387.html
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финляндия, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "ханхикиви-1", fennovoima, алексей лихачев, мерген дораев, в мире
Финляндия, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Ханхикиви-1", Fennovoima, Алексей Лихачев, Мерген Дораев, В мире
17:32 15.12.2022 (обновлено: 19:17 15.12.2022)
 
"Росатом" может защититься от ангажированных решений, считает эксперт

Юрист Дораев: "Росатом" может защититься от ангажированного решения финнов по АЭС

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Решение международного Совета по разрешению споров, признавшего неправомерным решение Финляндии разорвать контракт с Россией на строительство АЭС "Ханхикиви-1", показывает, что пострадавшая сторона может защититься от политически мотивированных действий, не имеющих правовых оснований, заявил РИА Новости партнер адвокатского бюро "ЕМПП" Мерген Дораев.
"Вердикт демонстрирует, что даже несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, правильное использование предусмотренных контрактом механизмов разрешения коммерческих споров может позволить пострадавшей стороне защититься от политически мотивированных действий, не основанных на нормах права", - сказал Дораев.
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Совет по разрешению споров (DRB) признал неправомерным решение компании Fennovoima разорвать контракт с РФ на строительство в Финляндии АЭС "Ханхикиви-1", сообщила госкорпорация "Росатом" в четверг. Тем самым российская сторона имеет право требовать взыскания причиненных убытков с Fennovoima. Сумму нанесенного ущерба определят дополнительные разбирательства, "Росатом" намерен продолжать защищать свои интересы до полного удовлетворения своих требований.
Проектная компания Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая нынешнего года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт.
Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.
В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханхикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке. В конце августа "Росатом" сообщил, что с его стороны было подано уже шесть исков на общую сумму 3 миллиарда долларов.
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ФинляндияРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Ханхикиви-1"FennovoimaАлексей ЛихачевМерген ДораевВ мире
 
 
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