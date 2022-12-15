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Самолеты из Уфы и Махачкалы не смогли сесть в узбекском Намангане

Самолеты из Уфы и Махачкалы не смогли сесть в узбекском Намангане - РИА Новости, 15.12.2022

Самолеты из Уфы и Махачкалы не смогли сесть в узбекском Намангане

Рейсы из Уфы и Махачкалы в Наманган на востоке Узбекистана утром в четверг перенаправили в Ташкент из-за непогоды, сообщает АО Uzbekistan airports. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:03

2022-12-15T11:03

2022-12-15T11:03

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ТАШКЕНТ, 15 дек – РИА Новости. Рейсы из Уфы и Махачкалы в Наманган на востоке Узбекистана утром в четверг перенаправили в Ташкент из-за непогоды, сообщает АО Uzbekistan airports.По данным пресс-службы, работу в международном аэропорту Намангана ограничил густой туман (видимость 50 метров)."В частности, из-за плохих метеоусловий рейс HY9958 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Уфа — Наманган, приземлился в Ташкенте", — говорится в Telegram-канале Uzbekistan airports.Туман также не позволил сесть лайнерам Red Wings из Махачкалы, Jazeera Airways из Эль-Кувейта и Flydubai из Дубая.Уточняется, что все перенаправленные самолеты готовятся вылететь в Наманган, как только позволят погодные условия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

уфа, махачкала, узбекистан, авиарейсы, авиакомпании, новости - туризм, погода, туризм