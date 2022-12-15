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Самолеты из Уфы и Махачкалы не смогли сесть в узбекском Намангане
Самолеты из Уфы и Махачкалы не смогли сесть в узбекском Намангане - РИА Новости, 15.12.2022
Самолеты из Уфы и Махачкалы не смогли сесть в узбекском Намангане
Рейсы из Уфы и Махачкалы в Наманган на востоке Узбекистана утром в четверг перенаправили в Ташкент из-за непогоды, сообщает АО Uzbekistan airports. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:03
2022-12-15T11:03
2022-12-15T11:03
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ТАШКЕНТ, 15 дек – РИА Новости. Рейсы из Уфы и Махачкалы в Наманган на востоке Узбекистана утром в четверг перенаправили в Ташкент из-за непогоды, сообщает АО Uzbekistan airports.По данным пресс-службы, работу в международном аэропорту Намангана ограничил густой туман (видимость 50 метров)."В частности, из-за плохих метеоусловий рейс HY9958 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Уфа — Наманган, приземлился в Ташкенте", — говорится в Telegram-канале Uzbekistan airports.Туман также не позволил сесть лайнерам Red Wings из Махачкалы, Jazeera Airways из Эль-Кувейта и Flydubai из Дубая.Уточняется, что все перенаправленные самолеты готовятся вылететь в Наманган, как только позволят погодные условия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Самолеты из Уфы и Махачкалы не смогли сесть в узбекском Намангане
Самолеты из Уфы и Махачкалы не смогли приземлиться в узбекском Намангане из-за тумана