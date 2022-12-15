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Самолеты из Уфы и Махачкалы не смогли сесть в узбекском Намангане - РИА Новости, 15.12.2022
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Туризм
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Самолеты из Уфы и Махачкалы не смогли сесть в узбекском Намангане
Самолеты из Уфы и Махачкалы не смогли сесть в узбекском Намангане - РИА Новости, 15.12.2022
Самолеты из Уфы и Махачкалы не смогли сесть в узбекском Намангане
Рейсы из Уфы и Махачкалы в Наманган на востоке Узбекистана утром в четверг перенаправили в Ташкент из-за непогоды, сообщает АО Uzbekistan airports. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:03
2022-12-15T11:03
туризм
уфа
махачкала
узбекистан
авиарейсы
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погода
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ТАШКЕНТ, 15 дек – РИА Новости. Рейсы из Уфы и Махачкалы в Наманган на востоке Узбекистана утром в четверг перенаправили в Ташкент из-за непогоды, сообщает АО Uzbekistan airports.По данным пресс-службы, работу в международном аэропорту Намангана ограничил густой туман (видимость 50 метров)."В частности, из-за плохих метеоусловий рейс HY9958 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Уфа — Наманган, приземлился в Ташкенте", — говорится в Telegram-канале Uzbekistan airports.Туман также не позволил сесть лайнерам Red Wings из Махачкалы, Jazeera Airways из Эль-Кувейта и Flydubai из Дубая.Уточняется, что все перенаправленные самолеты готовятся вылететь в Наманган, как только позволят погодные условия.
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уфа, махачкала, узбекистан, авиарейсы, авиакомпании, новости - туризм, погода, туризм
Туризм, Уфа, Махачкала, Узбекистан, авиарейсы, авиакомпании, Новости - Туризм, Погода, Туризм
11:03 15.12.2022
 
Самолеты из Уфы и Махачкалы не смогли сесть в узбекском Намангане

Самолеты из Уфы и Махачкалы не смогли приземлиться в узбекском Намангане из-за тумана

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСамолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways"
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТАШКЕНТ, 15 дек – РИА Новости. Рейсы из Уфы и Махачкалы в Наманган на востоке Узбекистана утром в четверг перенаправили в Ташкент из-за непогоды, сообщает АО Uzbekistan airports.
По данным пресс-службы, работу в международном аэропорту Намангана ограничил густой туман (видимость 50 метров).
"В частности, из-за плохих метеоусловий рейс HY9958 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Уфа — Наманган, приземлился в Ташкенте", — говорится в Telegram-канале Uzbekistan airports.
Туман также не позволил сесть лайнерам Red Wings из Махачкалы, Jazeera Airways из Эль-Кувейта и Flydubai из Дубая.
Уточняется, что все перенаправленные самолеты готовятся вылететь в Наманган, как только позволят погодные условия.
Самолет - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 12:50Туризм
Рейс Махачкала — Петербург вернулся в аэропорт из-за состояния пилота
 
ТуризмУфаМахачкалаУзбекистанавиарейсыавиакомпанииНовости - ТуризмПогодаТуризм
 
 
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