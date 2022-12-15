https://ria.ru/20221215/remotorizatsiya-1838761087.html

В Калининградской области проведут ремоторизацию старых автомобилей

В Калининградской области проведут ремоторизацию старых автомобилей - РИА Новости, 15.12.2022

В Калининградской области проведут ремоторизацию старых автомобилей

Эксперимент по ремоторизации старых автомобилей пройдет в Калининградской области, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Антон Алиханов. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T04:36

2022-12-15T04:36

2022-12-15T04:36

авто

антон алиханов

калининградская область

калининград

автотор

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147920/72/1479207248_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_d264f464f1cf65708ae4d67e7702e948.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Эксперимент по ремоторизации старых автомобилей пройдет в Калининградской области, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Антон Алиханов.Программу ремоторизации, то есть замены двигателя внутреннего сгорания на электрическую установку в автомобилях, уже находящихся в эксплуатации, обсуждали на первом заседании рабочей группы регионального правительства по вопросам развития электротранспорта."Я думаю, что мы в Калининграде точно попробуем поэкспериментировать с этим. У нас в силу географии, истории достаточно много старого европейского автопарка. Если бы, например, людям доплачивали за то, что они отказываются от старых автомобилей в пользу экологически чистых машин, я думаю, это было бы интересно", - рассказал Алиханов.Он добавил, что Калининградскую область к этому подталкивают европейцы, которые собираются с 2035 года полностью запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Власти региона вместе с "Автотором" и "Росатомом" смотрели в эту сторону, предпринимали шаги."Для нас зеленая повестка никуда не ушла. Мы считаем, что Калининградская область очень привлекательна, в том числе и благодаря экологичности проживания. У нас нет больших загрязняющих производств. У нас море, сосны, пляжи, озера, реки. Поэтому нам бы хотелось не просто этот имидж поддерживать, но и делать практические шаги в сторону еще большего снижения загрязнения окружающей среды", - заключил он.

https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838759735.html

https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838758022.html

калининградская область

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, антон алиханов, калининградская область, калининград, автотор, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"