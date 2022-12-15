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В Калининградской области проведут ремоторизацию старых автомобилей - РИА Новости, 15.12.2022
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В Калининградской области проведут ремоторизацию старых автомобилей
В Калининградской области проведут ремоторизацию старых автомобилей - РИА Новости, 15.12.2022
В Калининградской области проведут ремоторизацию старых автомобилей
Эксперимент по ремоторизации старых автомобилей пройдет в Калининградской области, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Антон Алиханов. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T04:36
2022-12-15T04:36
авто
антон алиханов
калининградская область
калининград
автотор
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Эксперимент по ремоторизации старых автомобилей пройдет в Калининградской области, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Антон Алиханов.Программу ремоторизации, то есть замены двигателя внутреннего сгорания на электрическую установку в автомобилях, уже находящихся в эксплуатации, обсуждали на первом заседании рабочей группы регионального правительства по вопросам развития электротранспорта."Я думаю, что мы в Калининграде точно попробуем поэкспериментировать с этим. У нас в силу географии, истории достаточно много старого европейского автопарка. Если бы, например, людям доплачивали за то, что они отказываются от старых автомобилей в пользу экологически чистых машин, я думаю, это было бы интересно", - рассказал Алиханов.Он добавил, что Калининградскую область к этому подталкивают европейцы, которые собираются с 2035 года полностью запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Власти региона вместе с "Автотором" и "Росатомом" смотрели в эту сторону, предпринимали шаги."Для нас зеленая повестка никуда не ушла. Мы считаем, что Калининградская область очень привлекательна, в том числе и благодаря экологичности проживания. У нас нет больших загрязняющих производств. У нас море, сосны, пляжи, озера, реки. Поэтому нам бы хотелось не просто этот имидж поддерживать, но и делать практические шаги в сторону еще большего снижения загрязнения окружающей среды", - заключил он.
https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838759735.html
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авто, антон алиханов, калининградская область, калининград, автотор, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Авто, Антон Алиханов, Калининградская область, Калининград, Автотор, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
04:36 15.12.2022
 
В Калининградской области проведут ремоторизацию старых автомобилей

Алиханов: в Калининградской области проведут эксперимент по ремоторизации старых авто

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкПроизводство автомобиля на предприятии "Автотор" в Калиниграде
Производство автомобиля на предприятии Автотор в Калиниграде - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Производство автомобиля на предприятии "Автотор" в Калиниграде. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Эксперимент по ремоторизации старых автомобилей пройдет в Калининградской области, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Антон Алиханов.
Программу ремоторизации, то есть замены двигателя внутреннего сгорания на электрическую установку в автомобилях, уже находящихся в эксплуатации, обсуждали на первом заседании рабочей группы регионального правительства по вопросам развития электротранспорта.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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Иностранные партнеры "Автотора" хотят вернуться, заявил Алиханов
"Я думаю, что мы в Калининграде точно попробуем поэкспериментировать с этим. У нас в силу географии, истории достаточно много старого европейского автопарка. Если бы, например, людям доплачивали за то, что они отказываются от старых автомобилей в пользу экологически чистых машин, я думаю, это было бы интересно", - рассказал Алиханов.
Он добавил, что Калининградскую область к этому подталкивают европейцы, которые собираются с 2035 года полностью запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Власти региона вместе с "Автотором" и "Росатомом" смотрели в эту сторону, предпринимали шаги.
"Для нас зеленая повестка никуда не ушла. Мы считаем, что Калининградская область очень привлекательна, в том числе и благодаря экологичности проживания. У нас нет больших загрязняющих производств. У нас море, сосны, пляжи, озера, реки. Поэтому нам бы хотелось не просто этот имидж поддерживать, но и делать практические шаги в сторону еще большего снижения загрязнения окружающей среды", - заключил он.
Предприятие Автотор в Калиниграде - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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"Автотор" представит новые модели автомобилей, заявил Алиханов
 
АвтоАнтон АлихановКалининградская областьКалининградАвтоторГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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