https://ria.ru/20221215/regiony-1838939718.html
Путин попросил правительство подготовить программу развития новых регионов
Путин попросил правительство подготовить программу развития новых регионов - РИА Новости, 15.12.2022
Путин попросил правительство подготовить программу развития новых регионов
Президент России Владимир Путин попросил кабмин до конца первого квартала 2023 года подготовить программу социально-экономического развития новых регионов. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:31
2022-12-15T16:31
2022-12-15T16:31
экономика
россия
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин до конца первого квартала 2023 года подготовить программу социально-экономического развития новых регионов."Прошу правительство до конца первого квартала следующего года подготовить специальную программу социально-экономического развития новых субъектов федерации", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, правительство рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Правительство РФ
Путин попросил правительство подготовить программу развития новых регионов
Путин попросил до конца I квартала 2023 года подготовить программу развития новых регионов