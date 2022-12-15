https://ria.ru/20221215/regiony-1838939718.html

Путин попросил правительство подготовить программу развития новых регионов

Путин попросил правительство подготовить программу развития новых регионов - РИА Новости, 15.12.2022

Путин попросил правительство подготовить программу развития новых регионов

Президент России Владимир Путин попросил кабмин до конца первого квартала 2023 года подготовить программу социально-экономического развития новых регионов. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:31

2022-12-15T16:31

2022-12-15T16:31

экономика

россия

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин до конца первого квартала 2023 года подготовить программу социально-экономического развития новых регионов."Прошу правительство до конца первого квартала следующего года подготовить специальную программу социально-экономического развития новых субъектов федерации", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, правительство рф