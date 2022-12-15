https://ria.ru/20221215/regiony-1838934606.html
Новые регионы должны выйти на общие показатели к 2030 году, заявил Путин
Новые регионы должны выйти на общие показатели к 2030 году, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022
Новые регионы должны выйти на общие показатели к 2030 году, заявил Путин
Нужно выйти на общероссийский уровень по всем показателям в новых субъектах до 2030 года, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:19
2022-12-15T16:19
2022-12-15T16:41
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Нужно выйти на общероссийский уровень по всем показателям в новых субъектах до 2030 года, сообщил президент России Владимир Путин."До 2030 года все они должны выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни. И обращаю внимание, что указанный сравнительно отдаленный срок ни в коем случае не означает то, что можно откладывать эту задачу на потом, нужно уже сейчас обеспечивать опережающее развитие новых субъектов федерации, ежегодно добиваться результатов по каждому направлению", - сказал президент на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он отметил, что ответственность за эту работу лично будут нести профильные министры и вице-премьеры.
https://ria.ru/20221215/putin-1838945869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
16:19 15.12.2022 (обновлено: 16:41 15.12.2022)
Новые регионы должны выйти на общие показатели к 2030 году, заявил Путин
Путин заявил, что новые регионы должны выйти на общероссийские показатели до 2030 года
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Нужно выйти на общероссийский уровень по всем показателям в новых субъектах до 2030 года, сообщил президент России Владимир Путин.
"До 2030 года все они должны выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни. И обращаю внимание, что указанный сравнительно отдаленный срок ни в коем случае не означает то, что можно откладывать эту задачу на потом, нужно уже сейчас обеспечивать опережающее развитие новых субъектов федерации, ежегодно добиваться результатов по каждому направлению", - сказал президент на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он отметил, что ответственность за эту работу лично будут нести профильные министры и вице-премьеры.