https://ria.ru/20221215/regiony-1838934606.html

Новые регионы должны выйти на общие показатели к 2030 году, заявил Путин

Новые регионы должны выйти на общие показатели к 2030 году, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022

Новые регионы должны выйти на общие показатели к 2030 году, заявил Путин

Нужно выйти на общероссийский уровень по всем показателям в новых субъектах до 2030 года, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:19

2022-12-15T16:19

2022-12-15T16:41

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Нужно выйти на общероссийский уровень по всем показателям в новых субъектах до 2030 года, сообщил президент России Владимир Путин."До 2030 года все они должны выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни. И обращаю внимание, что указанный сравнительно отдаленный срок ни в коем случае не означает то, что можно откладывать эту задачу на потом, нужно уже сейчас обеспечивать опережающее развитие новых субъектов федерации, ежегодно добиваться результатов по каждому направлению", - сказал президент на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он отметил, что ответственность за эту работу лично будут нести профильные министры и вице-премьеры.

https://ria.ru/20221215/putin-1838945869.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, владимир путин, россия