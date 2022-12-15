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Саратовские полицейские нашли ночью на остановке четырехлетнего ребенка - РИА Новости, 15.12.2022
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Саратовские полицейские нашли ночью на остановке четырехлетнего ребенка
Саратовские полицейские нашли ночью на остановке четырехлетнего ребенка - РИА Новости, 15.12.2022
Саратовские полицейские нашли ночью на остановке четырехлетнего ребенка
Полицейские в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, в ночь на четверг спасли четырехлетнего мальчика, сидевшего в мороз на остановке без... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T20:07
2022-12-15T20:07
происшествия
здоровье - общество
балаково
саратовская область
россия
дети
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САРАТОВ, 15 дек - РИА Новости. Полицейские в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, в ночь на четверг спасли четырехлетнего мальчика, сидевшего в мороз на остановке без верхней одежды и обуви, сообщил региональный главк МВД."В ночное время инспекторами Госавтоинспекции при патрулировании улицы Набережная Леонова города Балаково на остановке общественного транспорта был обнаружен четырехлетний ребенок. Мальчик находился на улице без верхней одежды и обуви... Полицейскими было принято решение незамедлительно доставить его ближайший отдел полиции, туда же была вызвана бригада скорой помощи. В дальнейшем мальчик в сопровождении инспекторов ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних) был госпитализирован", - говорится в сообщении.Спустя час после обнаружения ребенка на улице в отдел полиции поступило сообщение о его пропаже."Родители ребенка находятся в разводе, его воспитанием занимается 22-летняя мать. Семья на учете в органах ПДН не состоит. По словам матери несовершеннолетнего, она уложила спать ребенка и, убедившись в том, что он уснул, вместе с сожителем отправилась на улицу с целью распития спиртных напитков. Вернувшись домой около 4 часов утра, женщина обнаружила пропажу ребенка и обратилась в полицию", - отмечается в сообщении.Полиция составила в отношении матери протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заявили в главке.Уточняется, что в настоящее время состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.
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происшествия, здоровье - общество, балаково, саратовская область, россия, дети
Происшествия, Здоровье - Общество, Балаково, Саратовская область, Россия, Дети
20:07 15.12.2022
 
Саратовские полицейские нашли ночью на остановке четырехлетнего ребенка

МВД: в Балаково полицейские нашли на остановке четырехлетнего мальчика без верхней одежды

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкДорожный знак "Остановка автобуса"
Дорожный знак Остановка автобуса - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дорожный знак "Остановка автобуса" . Архивное фото
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САРАТОВ, 15 дек - РИА Новости. Полицейские в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, в ночь на четверг спасли четырехлетнего мальчика, сидевшего в мороз на остановке без верхней одежды и обуви, сообщил региональный главк МВД.
"В ночное время инспекторами Госавтоинспекции при патрулировании улицы Набережная Леонова города Балаково на остановке общественного транспорта был обнаружен четырехлетний ребенок. Мальчик находился на улице без верхней одежды и обуви... Полицейскими было принято решение незамедлительно доставить его ближайший отдел полиции, туда же была вызвана бригада скорой помощи. В дальнейшем мальчик в сопровождении инспекторов ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних) был госпитализирован", - говорится в сообщении.
Спустя час после обнаружения ребенка на улице в отдел полиции поступило сообщение о его пропаже.
"Родители ребенка находятся в разводе, его воспитанием занимается 22-летняя мать. Семья на учете в органах ПДН не состоит. По словам матери несовершеннолетнего, она уложила спать ребенка и, убедившись в том, что он уснул, вместе с сожителем отправилась на улицу с целью распития спиртных напитков. Вернувшись домой около 4 часов утра, женщина обнаружила пропажу ребенка и обратилась в полицию", - отмечается в сообщении.
Полиция составила в отношении матери протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заявили в главке.
Уточняется, что в настоящее время состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.
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