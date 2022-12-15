https://ria.ru/20221215/rebenok-1839003629.html

Саратовские полицейские нашли ночью на остановке четырехлетнего ребенка

Саратовские полицейские нашли ночью на остановке четырехлетнего ребенка - РИА Новости, 15.12.2022

Саратовские полицейские нашли ночью на остановке четырехлетнего ребенка

Полицейские в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, в ночь на четверг спасли четырехлетнего мальчика, сидевшего в мороз на остановке без... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T20:07

2022-12-15T20:07

2022-12-15T20:07

происшествия

здоровье - общество

балаково

саратовская область

россия

дети

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САРАТОВ, 15 дек - РИА Новости. Полицейские в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, в ночь на четверг спасли четырехлетнего мальчика, сидевшего в мороз на остановке без верхней одежды и обуви, сообщил региональный главк МВД."В ночное время инспекторами Госавтоинспекции при патрулировании улицы Набережная Леонова города Балаково на остановке общественного транспорта был обнаружен четырехлетний ребенок. Мальчик находился на улице без верхней одежды и обуви... Полицейскими было принято решение незамедлительно доставить его ближайший отдел полиции, туда же была вызвана бригада скорой помощи. В дальнейшем мальчик в сопровождении инспекторов ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних) был госпитализирован", - говорится в сообщении.Спустя час после обнаружения ребенка на улице в отдел полиции поступило сообщение о его пропаже."Родители ребенка находятся в разводе, его воспитанием занимается 22-летняя мать. Семья на учете в органах ПДН не состоит. По словам матери несовершеннолетнего, она уложила спать ребенка и, убедившись в том, что он уснул, вместе с сожителем отправилась на улицу с целью распития спиртных напитков. Вернувшись домой около 4 часов утра, женщина обнаружила пропажу ребенка и обратилась в полицию", - отмечается в сообщении.Полиция составила в отношении матери протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заявили в главке.Уточняется, что в настоящее время состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.

https://ria.ru/20221214/vatrushka-1838544256.html

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саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, балаково, саратовская область, россия, дети