https://ria.ru/20221215/razvitie-1838734078.html

Овчинский: Москва обеспечивает достижение целей устойчивого развития

Овчинский: Москва обеспечивает достижение целей устойчивого развития - РИА Новости, 15.12.2022

Овчинский: Москва обеспечивает достижение целей устойчивого развития

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) и Ассоциация "Национальная сеть Глобального договора" договорились о сотрудничестве в области... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T07:13

2022-12-15T07:13

2022-12-15T07:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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оон

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) и Ассоциация "Национальная сеть Глобального договора" договорились о сотрудничестве в области устойчивого развития, сообщает пресс-служба департамента.Соответствующий меморандум подписали руководитель ДИПП Владислав Овчинский и исполнительный директор Ассоциации Наталья Дорпеко."Москва уже не первый год активно вовлечена в повестку, связанную с достижением целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Сегодня столица обеспечила выполнение целей, связанных с созданием достойных условий работы и экономическим ростом, качественным образованием, экологией, развитием инфраструктуры, гендерным равенством. Соглашение позволит обменяться опытом между городом и ведущими компаниями, внедряющими ESG-стратегию, и усовершенствовать работу при реализации программ, направленных на достижение Целей устойчивого развития", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба.Он добавил, что столица реализует ряд проектов, которые способствуют достижению ЦУР. Среди них – проекты государственно-частного партнерства, а также программа создания мест приложения труда, способствующая снижению маятниковой миграции благодаря созданию новых рабочих мест, в том числе высокотехнологичных в разных районах Москвы. Также департамент ведет ряд проектов по обмену опытом в части устойчивого развития с другими городами и регионами, например, совместный проект с ВЭБ.РФ по достижению ЦУР в моногородах РФ.В свою очередь, Дорпеко подчеркнула значимость этого шага для развития возможностей взаимодействия по "Повестке 2030 – 17 Целей устойчивого развития ООН", реализации партнерских программ с участниками Глобального договора и в целом – отражения последовательной политики правительства Москвы в достижении ЦУР.Стороны намерены развивать сотрудничество, направленное на совершенствование национальной политики в области устойчивого развития, формирование новых методов взаимодействия, а также обмен накопленным опытом и знаниями, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221214/ovchinskiy-1838565207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владислав овчинский, москва, россия, оон