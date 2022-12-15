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Овчинский: Москва обеспечивает достижение целей устойчивого развития - РИА Новости, 15.12.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Овчинский: Москва обеспечивает достижение целей устойчивого развития
Овчинский: Москва обеспечивает достижение целей устойчивого развития - РИА Новости, 15.12.2022
Овчинский: Москва обеспечивает достижение целей устойчивого развития
Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) и Ассоциация "Национальная сеть Глобального договора" договорились о сотрудничестве в области... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T07:13
2022-12-15T07:14
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) и Ассоциация "Национальная сеть Глобального договора" договорились о сотрудничестве в области устойчивого развития, сообщает пресс-служба департамента.Соответствующий меморандум подписали руководитель ДИПП Владислав Овчинский и исполнительный директор Ассоциации Наталья Дорпеко."Москва уже не первый год активно вовлечена в повестку, связанную с достижением целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Сегодня столица обеспечила выполнение целей, связанных с созданием достойных условий работы и экономическим ростом, качественным образованием, экологией, развитием инфраструктуры, гендерным равенством. Соглашение позволит обменяться опытом между городом и ведущими компаниями, внедряющими ESG-стратегию, и усовершенствовать работу при реализации программ, направленных на достижение Целей устойчивого развития", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба.Он добавил, что столица реализует ряд проектов, которые способствуют достижению ЦУР. Среди них – проекты государственно-частного партнерства, а также программа создания мест приложения труда, способствующая снижению маятниковой миграции благодаря созданию новых рабочих мест, в том числе высокотехнологичных в разных районах Москвы. Также департамент ведет ряд проектов по обмену опытом в части устойчивого развития с другими городами и регионами, например, совместный проект с ВЭБ.РФ по достижению ЦУР в моногородах РФ.В свою очередь, Дорпеко подчеркнула значимость этого шага для развития возможностей взаимодействия по "Повестке 2030 – 17 Целей устойчивого развития ООН", реализации партнерских программ с участниками Глобального договора и в целом – отражения последовательной политики правительства Москвы в достижении ЦУР.Стороны намерены развивать сотрудничество, направленное на совершенствование национальной политики в области устойчивого развития, формирование новых методов взаимодействия, а также обмен накопленным опытом и знаниями, говорится в сообщении.
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владислав овчинский, москва, россия, оон
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Россия, ООН
07:13 15.12.2022 (обновлено: 07:14 15.12.2022)
 

Овчинский: Москва обеспечивает достижение целей устойчивого развития

© Пресс-служба ДИППДИПП и Ассоциация "Национальная сеть Глобального договора" договорились о сотрудничестве в области устойчивого развития
ДИПП и Ассоциация Национальная сеть Глобального договора договорились о сотрудничестве в области устойчивого развития
© Пресс-служба ДИПП
ДИПП и Ассоциация "Национальная сеть Глобального договора" договорились о сотрудничестве в области устойчивого развития
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) и Ассоциация "Национальная сеть Глобального договора" договорились о сотрудничестве в области устойчивого развития, сообщает пресс-служба департамента.
Соответствующий меморандум подписали руководитель ДИПП Владислав Овчинский и исполнительный директор Ассоциации Наталья Дорпеко.
"Москва уже не первый год активно вовлечена в повестку, связанную с достижением целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Сегодня столица обеспечила выполнение целей, связанных с созданием достойных условий работы и экономическим ростом, качественным образованием, экологией, развитием инфраструктуры, гендерным равенством. Соглашение позволит обменяться опытом между городом и ведущими компаниями, внедряющими ESG-стратегию, и усовершенствовать работу при реализации программ, направленных на достижение Целей устойчивого развития", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба.
Он добавил, что столица реализует ряд проектов, которые способствуют достижению ЦУР. Среди них – проекты государственно-частного партнерства, а также программа создания мест приложения труда, способствующая снижению маятниковой миграции благодаря созданию новых рабочих мест, в том числе высокотехнологичных в разных районах Москвы. Также департамент ведет ряд проектов по обмену опытом в части устойчивого развития с другими городами и регионами, например, совместный проект с ВЭБ.РФ по достижению ЦУР в моногородах РФ.
В свою очередь, Дорпеко подчеркнула значимость этого шага для развития возможностей взаимодействия по "Повестке 2030 – 17 Целей устойчивого развития ООН", реализации партнерских программ с участниками Глобального договора и в целом – отражения последовательной политики правительства Москвы в достижении ЦУР.
Стороны намерены развивать сотрудничество, направленное на совершенствование национальной политики в области устойчивого развития, формирование новых методов взаимодействия, а также обмен накопленным опытом и знаниями, говорится в сообщении.
Подписание соглашения по оптимизации процедуры подключения объектов к электросетям при реализации инвестпроектов
14 декабря, 13:05Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМоскваРоссияООН
 
 
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