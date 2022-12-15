https://ria.ru/20221215/razgermetizatsiya-1838764584.html
В НАСА прокомментировали разгерметизацию системы охлаждения "Союза"
В НАСА прокомментировали разгерметизацию системы охлаждения "Союза" - РИА Новости, 15.12.2022
В НАСА прокомментировали разгерметизацию системы охлаждения "Союза"
Экипажу Международной космической станции ничего не угрожает после обнаруженной разгерметизации системы охлаждения "Союза МС-22", сообщил диктор трансляции... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T06:21
2022-12-15T06:21
2022-12-15T06:21
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экипажу Международной космической станции ничего не угрожает после обнаруженной разгерметизации системы охлаждения "Союза МС-22", сообщил диктор трансляции НАСА.Как стало ранее известно из переговоров экипажа с наземными службами, выход россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, который должен был начаться в 5.20 мск 15 декабря, перенесен из-за разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции. В "Роскосмосе" затем добавили, что выход отменен по техническим причинам."Ни двум российским космонавтам, ни остальным членам экипажа МКС ничего не угрожает", - сказал диктор.
https://ria.ru/20221211/nasa-1837810852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, НАСА, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
В НАСА прокомментировали разгерметизацию системы охлаждения "Союза"
НАСА: экипажу МКС ничего не угрожает после разгерметизации системы охлаждения "Союза"
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экипажу Международной космической станции ничего не угрожает после обнаруженной разгерметизации системы охлаждения "Союза МС-22", сообщил диктор трансляции НАСА.
Как стало ранее известно из переговоров экипажа с наземными службами, выход россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, который должен был начаться в 5.20 мск 15 декабря, перенесен из-за разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции. В "Роскосмосе" затем добавили, что выход отменен по техническим причинам.
"Ни двум российским космонавтам, ни остальным членам экипажа МКС ничего не угрожает", - сказал диктор.