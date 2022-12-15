https://ria.ru/20221215/razgermetizatsiya-1838764584.html

В НАСА прокомментировали разгерметизацию системы охлаждения "Союза"

В НАСА прокомментировали разгерметизацию системы охлаждения "Союза" - РИА Новости, 15.12.2022

В НАСА прокомментировали разгерметизацию системы охлаждения "Союза"

Экипажу Международной космической станции ничего не угрожает после обнаруженной разгерметизации системы охлаждения "Союза МС-22", сообщил диктор трансляции... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T06:21

2022-12-15T06:21

2022-12-15T06:21

наука

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международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экипажу Международной космической станции ничего не угрожает после обнаруженной разгерметизации системы охлаждения "Союза МС-22", сообщил диктор трансляции НАСА.Как стало ранее известно из переговоров экипажа с наземными службами, выход россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, который должен был начаться в 5.20 мск 15 декабря, перенесен из-за разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции. В "Роскосмосе" затем добавили, что выход отменен по техническим причинам."Ни двум российским космонавтам, ни остальным членам экипажа МКС ничего не угрожает", - сказал диктор.

https://ria.ru/20221211/nasa-1837810852.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс)