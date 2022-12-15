https://ria.ru/20221215/rakety-1839014578.html

Германия передала Украине ракеты для IRIS-T и снаряды для гранатометов

Германия передала Украине ракеты для IRIS-T и снаряды для гранатометов - РИА Новости, 15.12.2022

Германия передала Украине ракеты для IRIS-T и снаряды для гранатометов

Берлин передал Киеву дополнительные ракеты для системы ПВО IRIS-T, 30 тысяч снарядов калибра 40 мм и другую помощь, говорится в списке, опубликованном на сайте... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T21:24

2022-12-15T21:24

2022-12-15T21:24

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Берлин передал Киеву дополнительные ракеты для системы ПВО IRIS-T, 30 тысяч снарядов калибра 40 мм и другую помощь, говорится в списке, опубликованном на сайте правительства Германии.Количество переданных ракет для IRIS-T не уточняется.Кроме того, Берлин передал Киеву две бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, а также 5 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм, 4 машины скорой помощи и 18 грузовиков 8Х8 со специальной системой загрузки.Ранее представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт сообщал журналистам, что в бундесвере наблюдается повсеместно дефицит боеприпасов, однако из соображений секретности о точном количестве запасов не сообщается, также как и о том, на сколько боевых дней их бы хватило.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221215/zelenskiy-1838971501.html

https://ria.ru/20221215/vooruzhenie-1838971099.html

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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, германия, нато