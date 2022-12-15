https://ria.ru/20221215/raketa-1838980261.html

Индия испытала баллистическую ракету Agni V, пишут СМИ

Индия испытала баллистическую ракету Agni V, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2022

Индия испытала баллистическую ракету Agni V, пишут СМИ

Индия в четверг провела успешные испытания баллистической ракеты Agni V, способной нести разные боеприпасы, в том числе ядерный заряд, сообщает издание India... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:26

2022-12-15T18:26

2022-12-15T18:26

в мире

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 дек – РИА Новости. Индия в четверг провела успешные испытания баллистической ракеты Agni V, способной нести разные боеприпасы, в том числе ядерный заряд, сообщает издание India Today со ссылкой на источники в минобороны Индии."Индия сегодня успешно провела ночные испытания баллистической ракеты Agni V, способной нести ядерное оружие. Испытания проводились для проверки новых технологий и оборудования на ракете, которая теперь легче, чем раньше", - сообщил собеседник издания.Он отметил, что испытания доказали возможность увеличения дальности действия ракеты Agni V, если это необходимо.

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индия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, индия