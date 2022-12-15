https://ria.ru/20221215/raketa-1838980261.html
Индия испытала баллистическую ракету Agni V, пишут СМИ
Индия испытала баллистическую ракету Agni V, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2022
Индия испытала баллистическую ракету Agni V, пишут СМИ
Индия в четверг провела успешные испытания баллистической ракеты Agni V, способной нести разные боеприпасы, в том числе ядерный заряд, сообщает издание India... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:26
2022-12-15T18:26
2022-12-15T18:26
в мире
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 дек – РИА Новости. Индия в четверг провела успешные испытания баллистической ракеты Agni V, способной нести разные боеприпасы, в том числе ядерный заряд, сообщает издание India Today со ссылкой на источники в минобороны Индии."Индия сегодня успешно провела ночные испытания баллистической ракеты Agni V, способной нести ядерное оружие. Испытания проводились для проверки новых технологий и оборудования на ракете, которая теперь легче, чем раньше", - сообщил собеседник издания.Он отметил, что испытания доказали возможность увеличения дальности действия ракеты Agni V, если это необходимо.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия
Индия испытала баллистическую ракету Agni V, пишут СМИ
India Today: Индия провела успешные испытания баллистической ракеты Agni V