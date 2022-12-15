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Индия испытала баллистическую ракету Agni V, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2022
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Индия испытала баллистическую ракету Agni V, пишут СМИ
Индия испытала баллистическую ракету Agni V, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2022
Индия испытала баллистическую ракету Agni V, пишут СМИ
Индия в четверг провела успешные испытания баллистической ракеты Agni V, способной нести разные боеприпасы, в том числе ядерный заряд, сообщает издание India... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:26
2022-12-15T18:26
в мире
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 дек – РИА Новости. Индия в четверг провела успешные испытания баллистической ракеты Agni V, способной нести разные боеприпасы, в том числе ядерный заряд, сообщает издание India Today со ссылкой на источники в минобороны Индии."Индия сегодня успешно провела ночные испытания баллистической ракеты Agni V, способной нести ядерное оружие. Испытания проводились для проверки новых технологий и оборудования на ракете, которая теперь легче, чем раньше", - сообщил собеседник издания.Он отметил, что испытания доказали возможность увеличения дальности действия ракеты Agni V, если это необходимо.
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в мире, индия
В мире, Индия
18:26 15.12.2022
 
Индия испытала баллистическую ракету Agni V, пишут СМИ

India Today: Индия провела успешные испытания баллистической ракеты Agni V

© Фото : DRDO/Nampi/SavvyЗапуск баллистической ракеты нового поколения Agni P в Индии
Запуск баллистической ракеты нового поколения Agni P в Индии - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : DRDO/Nampi/Savvy
Запуск баллистической ракеты нового поколения Agni P в Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 дек – РИА Новости. Индия в четверг провела успешные испытания баллистической ракеты Agni V, способной нести разные боеприпасы, в том числе ядерный заряд, сообщает издание India Today со ссылкой на источники в минобороны Индии.
"Индия сегодня успешно провела ночные испытания баллистической ракеты Agni V, способной нести ядерное оружие. Испытания проводились для проверки новых технологий и оборудования на ракете, которая теперь легче, чем раньше", - сообщил собеседник издания.
Он отметил, что испытания доказали возможность увеличения дальности действия ракеты Agni V, если это необходимо.
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