https://ria.ru/20221215/putin-1839000024.html

Путин поздравил российских юниоров-участников научной олимпиады в Колумбии

Путин поздравил российских юниоров-участников научной олимпиады в Колумбии - РИА Новости, 15.12.2022

Путин поздравил российских юниоров-участников научной олимпиады в Колумбии

Президент РФ Владимир Путин поздравил с отличным выступлением сборную России, которая принимала участие в 19-й международной естественно-научной олимпиаде... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T19:37

2022-12-15T19:37

2022-12-15T19:37

спорт

владимир путин

колумбия

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с отличным выступлением сборную России, которая принимала участие в 19-й международной естественно-научной олимпиаде юниоров 2022 года."Дорогие Гордей, Екатерина, Андрей, Михаил, Альберт, Максим! От души поздравляю вас с отличным выступлением на международной естественно-научной олимпиаде юниоров в столице Колумбии Боготе. Вы уверенно прошли всю турнирную дистанцию, продемонстрировали глубокие, основательные знания по физике, химии, биологии, убедительно подтвердили значительный потенциал российского образования. И конечно, искренние слова благодарности вашим педагогам и наставникам, которые помогли вам завоевать высокие награды на этих престижных международных соревнованиях", - говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.Путин пожелал участникам олимпиады новых достижений и всего наилучшего.

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колумбия

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Евгения Нефедова

спорт, владимир путин, колумбия, россия