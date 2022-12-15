https://ria.ru/20221215/putin-1839000024.html
Путин поздравил российских юниоров-участников научной олимпиады в Колумбии
Путин поздравил российских юниоров-участников научной олимпиады в Колумбии - РИА Новости, 15.12.2022
Путин поздравил российских юниоров-участников научной олимпиады в Колумбии
Президент РФ Владимир Путин поздравил с отличным выступлением сборную России, которая принимала участие в 19-й международной естественно-научной олимпиаде... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:37
2022-12-15T19:37
2022-12-15T19:37
спорт
владимир путин
колумбия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837560475_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_685cb09c3b44d9db550f850b3e697ac6.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с отличным выступлением сборную России, которая принимала участие в 19-й международной естественно-научной олимпиаде юниоров 2022 года."Дорогие Гордей, Екатерина, Андрей, Михаил, Альберт, Максим! От души поздравляю вас с отличным выступлением на международной естественно-научной олимпиаде юниоров в столице Колумбии Боготе. Вы уверенно прошли всю турнирную дистанцию, продемонстрировали глубокие, основательные знания по физике, химии, биологии, убедительно подтвердили значительный потенциал российского образования. И конечно, искренние слова благодарности вашим педагогам и наставникам, которые помогли вам завоевать высокие награды на этих престижных международных соревнованиях", - говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.Путин пожелал участникам олимпиады новых достижений и всего наилучшего.
https://ria.ru/20221215/shkoly-1838955195.html
колумбия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837560475_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9def0ca9bc50bec56b8fa2a4b656a82b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, владимир путин, колумбия, россия
Спорт, Владимир Путин, Колумбия, Россия
Путин поздравил российских юниоров-участников научной олимпиады в Колумбии
Путин поздравил с отличным выступлением юниоров-участников научной олимпиады в Колумбии