https://ria.ru/20221215/putin-1838930722.html
Путин поручил Правительству подготовить пакет мер для повышения рождаемости
Путин поручил Правительству подготовить пакет мер для повышения рождаемости - РИА Новости, 15.12.2022
Путин поручил Правительству подготовить пакет мер для повышения рождаемости
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить пакет мер для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни в России. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:08
2022-12-15T16:08
2022-12-15T17:05
общество
здоровье - общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить пакет мер для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни в России."Нам удалось преодолеть последствия коронавирусной пандемии, сократить смертность, однако резкое снижение рождаемости фактически свело на нет эти достижения. Я прошу правительство в начале следующего года подготовить специальный пакет мер, чтобы переломит эту тенденцию", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он отметил, что понимает сложность этой задачи в силу целого ряда обстоятельств. "Но нужно над этим работать, нужно изменить ситуацию к лучшему, обеспечить повышение рождаемости и рост продолжительности жизни в России", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20221215/putin-1838927135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, владимир путин, россия
Общество, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия
16:08 15.12.2022 (обновлено: 17:05 15.12.2022)
Путин поручил Правительству подготовить пакет мер для повышения рождаемости
Путин поручил Правительству подготовить специальный пакет мер для повышения рождаемости
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить пакет мер для повышения
рождаемости и увеличения продолжительности жизни в России.
"Нам удалось преодолеть последствия коронавирусной пандемии, сократить смертность, однако резкое снижение рождаемости фактически свело на нет эти достижения. Я прошу правительство в начале следующего года подготовить специальный пакет мер, чтобы переломит эту тенденцию", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он отметил, что понимает сложность этой задачи в силу целого ряда обстоятельств. "Но нужно над этим работать, нужно изменить ситуацию к лучшему, обеспечить повышение рождаемости и рост продолжительности жизни в России", - подчеркнул президент.