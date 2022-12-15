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Путин поручил Правительству подготовить пакет мер для повышения рождаемости - РИА Новости, 15.12.2022
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Путин поручил Правительству подготовить пакет мер для повышения рождаемости
Путин поручил Правительству подготовить пакет мер для повышения рождаемости - РИА Новости, 15.12.2022
Путин поручил Правительству подготовить пакет мер для повышения рождаемости
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить пакет мер для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни в России. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:08
2022-12-15T17:05
общество
здоровье - общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить пакет мер для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни в России."Нам удалось преодолеть последствия коронавирусной пандемии, сократить смертность, однако резкое снижение рождаемости фактически свело на нет эти достижения. Я прошу правительство в начале следующего года подготовить специальный пакет мер, чтобы переломит эту тенденцию", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он отметил, что понимает сложность этой задачи в силу целого ряда обстоятельств. "Но нужно над этим работать, нужно изменить ситуацию к лучшему, обеспечить повышение рождаемости и рост продолжительности жизни в России", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20221215/putin-1838927135.html
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общество, здоровье - общество, владимир путин, россия
Общество, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия
16:08 15.12.2022 (обновлено: 17:05 15.12.2022)
 
Путин поручил Правительству подготовить пакет мер для повышения рождаемости

Путин поручил Правительству подготовить специальный пакет мер для повышения рождаемости

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкБутылочка с соской для новорожденного
Бутылочка с соской для новорожденного - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Бутылочка с соской для новорожденного. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить пакет мер для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни в России.
"Нам удалось преодолеть последствия коронавирусной пандемии, сократить смертность, однако резкое снижение рождаемости фактически свело на нет эти достижения. Я прошу правительство в начале следующего года подготовить специальный пакет мер, чтобы переломит эту тенденцию", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он отметил, что понимает сложность этой задачи в силу целого ряда обстоятельств. "Но нужно над этим работать, нужно изменить ситуацию к лучшему, обеспечить повышение рождаемости и рост продолжительности жизни в России", - подчеркнул президент.
Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 16:00
Путин анонсировал увеличение размера пособия для беременных
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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