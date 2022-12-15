https://ria.ru/20221215/putin-1838930722.html

Путин поручил Правительству подготовить пакет мер для повышения рождаемости

Путин поручил Правительству подготовить пакет мер для повышения рождаемости - РИА Новости, 15.12.2022

Путин поручил Правительству подготовить пакет мер для повышения рождаемости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить пакет мер для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни в России. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:08

2022-12-15T16:08

2022-12-15T17:05

общество

здоровье - общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить пакет мер для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни в России."Нам удалось преодолеть последствия коронавирусной пандемии, сократить смертность, однако резкое снижение рождаемости фактически свело на нет эти достижения. Я прошу правительство в начале следующего года подготовить специальный пакет мер, чтобы переломит эту тенденцию", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он отметил, что понимает сложность этой задачи в силу целого ряда обстоятельств. "Но нужно над этим работать, нужно изменить ситуацию к лучшему, обеспечить повышение рождаемости и рост продолжительности жизни в России", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20221215/putin-1838927135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, владимир путин, россия