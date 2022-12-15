https://ria.ru/20221215/putin-1838927135.html

Путин анонсировал увеличение размера пособия для беременных

Путин анонсировал увеличение размера пособия для беременных - РИА Новости, 16.12.2022

Путин анонсировал увеличение размера пособия для беременных

Размер пособия для беременных в будущем году будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-15T16:00

2022-12-15T16:00

2022-12-16T00:02

владимир путин

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763539938_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_81bd849c8ea79651ddc067048b3a039f.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Размер пособия для беременных в будущем году будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания, заявил президент России Владимир Путин."Отмечу, что с 1 января 2023 года мы трансформируем систему поддержки материнства и детства, запускаем единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми, от рождения и до 17 лет. Пособие будет назначаться по одному заявлению от родителей или беременной женщины, причем сразу на всех детей в семье. При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания", — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он еще раз повторил, что оформление и получение пособия должно быть максимально понятным, простым, удобным для граждан и, конечно, оно должно служить реальной поддержкой для семьи.

https://ria.ru/20221215/putin-1838930722.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, общество, россия