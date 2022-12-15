https://ria.ru/20221215/putin-1838927135.html
Путин анонсировал увеличение размера пособия для беременных
Путин анонсировал увеличение размера пособия для беременных - РИА Новости, 16.12.2022
Путин анонсировал увеличение размера пособия для беременных
Размер пособия для беременных в будущем году будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-15T16:00
2022-12-15T16:00
2022-12-16T00:02
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Размер пособия для беременных в будущем году будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания, заявил президент России Владимир Путин."Отмечу, что с 1 января 2023 года мы трансформируем систему поддержки материнства и детства, запускаем единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми, от рождения и до 17 лет. Пособие будет назначаться по одному заявлению от родителей или беременной женщины, причем сразу на всех детей в семье. При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания", — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он еще раз повторил, что оформление и получение пособия должно быть максимально понятным, простым, удобным для граждан и, конечно, оно должно служить реальной поддержкой для семьи.
https://ria.ru/20221215/putin-1838930722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
16:00 15.12.2022 (обновлено: 00:02 16.12.2022)
Путин анонсировал увеличение размера пособия для беременных
Путин: размер пособия для беременных составит от половины до одного прожиточного минимума
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Размер пособия
для беременных в будущем году будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания, заявил президент России Владимир Путин.
"Отмечу, что с 1 января 2023 года мы трансформируем систему поддержки материнства и детства, запускаем единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми, от рождения и до 17 лет. Пособие будет назначаться по одному заявлению от родителей или беременной женщины, причем сразу на всех детей в семье. При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания", — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он еще раз повторил, что оформление и получение пособия должно быть максимально понятным, простым, удобным для граждан и, конечно, оно должно служить реальной поддержкой для семьи.