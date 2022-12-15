https://ria.ru/20221215/putin-1838924231.html

Путин призвал расширить программу инфраструктурных облигаций

Путин призвал расширить программу инфраструктурных облигаций - РИА Новости, 15.12.2022

Путин призвал расширить программу инфраструктурных облигаций

Президент России Владимир Путин выступил за расширение программы инфраструктурных облигаций в РФ и удвоение суммы. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:50

2022-12-15T15:50

2022-12-15T16:16

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил за расширение программы инфраструктурных облигаций в РФ и удвоение суммы."Также считаю возможным расширить программу инфраструктурных облигаций. Здесь суммарный объем реализуемых проектов достиг 150 миллиардов рублей. Предлагаю в ближайшее время удвоить эту сумму", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20221215/putin-1838923923.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин, россия