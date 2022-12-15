https://ria.ru/20221215/putin-1838924231.html
Путин призвал расширить программу инфраструктурных облигаций
Путин призвал расширить программу инфраструктурных облигаций - РИА Новости, 15.12.2022
Путин призвал расширить программу инфраструктурных облигаций
Президент России Владимир Путин выступил за расширение программы инфраструктурных облигаций в РФ и удвоение суммы. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:50
2022-12-15T15:50
2022-12-15T16:16
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил за расширение программы инфраструктурных облигаций в РФ и удвоение суммы."Также считаю возможным расширить программу инфраструктурных облигаций. Здесь суммарный объем реализуемых проектов достиг 150 миллиардов рублей. Предлагаю в ближайшее время удвоить эту сумму", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20221215/putin-1838923923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
15:50 15.12.2022 (обновлено: 16:16 15.12.2022)
Путин призвал расширить программу инфраструктурных облигаций
Путин заявил, что нужно расширить программу инфраструктурных облигаций и удвоить сумму