https://ria.ru/20221215/putin-1838923923.html

Путин: России не нужно занимать за рубежом благодаря платежному балансу

Путин: России не нужно занимать за рубежом благодаря платежному балансу - РИА Новости, 15.12.2022

Путин: России не нужно занимать за рубежом благодаря платежному балансу

Благодаря крепкому платежному балансу России не нужно занимать за рубежом и идти в финансовую кабалу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:49

2022-12-15T15:49

2022-12-15T16:03

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Благодаря крепкому платежному балансу России не нужно занимать за рубежом и идти в финансовую кабалу, заявил президент РФ Владимир Путин."Благодаря крепкому платежному балансу России нам не нужно занимать за рубежом, не нужно идти в кабалу. Мы в кабалу не собираемся идти. Финансовые ресурсы у нашей экономики есть, надо повысить их доступность для проектов новой экономики, для создания высокотехнологичных предприятий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.По его словам, нужно обеспечить те потребности, которые ранее закрывались Западом, включая торговое и проектное финансирование.

https://realty.ria.ru/20221215/infrastruktura-1838928239.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, экономика