https://ria.ru/20221215/putin-1838923923.html
Путин: России не нужно занимать за рубежом благодаря платежному балансу
Путин: России не нужно занимать за рубежом благодаря платежному балансу - РИА Новости, 15.12.2022
Путин: России не нужно занимать за рубежом благодаря платежному балансу
Благодаря крепкому платежному балансу России не нужно занимать за рубежом и идти в финансовую кабалу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:49
2022-12-15T15:49
2022-12-15T16:03
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Благодаря крепкому платежному балансу России не нужно занимать за рубежом и идти в финансовую кабалу, заявил президент РФ Владимир Путин."Благодаря крепкому платежному балансу России нам не нужно занимать за рубежом, не нужно идти в кабалу. Мы в кабалу не собираемся идти. Финансовые ресурсы у нашей экономики есть, надо повысить их доступность для проектов новой экономики, для создания высокотехнологичных предприятий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.По его словам, нужно обеспечить те потребности, которые ранее закрывались Западом, включая торговое и проектное финансирование.
https://realty.ria.ru/20221215/infrastruktura-1838928239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
15:49 15.12.2022 (обновлено: 16:03 15.12.2022)
Путин: России не нужно занимать за рубежом благодаря платежному балансу
Путин: России не нужно занимать за рубежом и идти в кабалу благодаря платежному балансу
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Благодаря крепкому платежному балансу России не нужно занимать за рубежом и идти в финансовую кабалу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Благодаря крепкому платежному балансу России нам не нужно занимать за рубежом, не нужно идти в кабалу. Мы в кабалу не собираемся идти. Финансовые ресурсы у нашей экономики есть, надо повысить их доступность для проектов новой экономики, для создания высокотехнологичных предприятий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По его словам, нужно обеспечить те потребности, которые ранее закрывались Западом, включая торговое и проектное финансирование.