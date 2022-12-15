https://ria.ru/20221215/putin-1838917696.html
Россия будет искать партнеров в Азии и Латинской Америке, заявил Путин
Россия будет искать партнеров в Азии и Латинской Америке, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022
Россия будет искать партнеров в Азии и Латинской Америке, заявил Путин
Россия будет искать партнеров в динамично развивающихся странах - в Азии, Латинской Америке, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:34
2022-12-15T15:34
2022-12-15T15:46
россия
азия
латинская америка
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия будет искать партнеров в динамично развивающихся странах - в Азии, Латинской Америке, сказал президент РФ Владимир Путин."Мы будем искать других, более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Именно на рынки дружественных стран мы переориентируем поставки российских энергоресурсов", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20221215/platezhi-1838920076.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азия, латинская америка, владимир путин
Россия, Азия, Латинская Америка, Владимир Путин
15:34 15.12.2022 (обновлено: 15:46 15.12.2022)
Россия будет искать партнеров в Азии и Латинской Америке, заявил Путин
Путин: Россия будет искать партнеров в развивающихся странах Азии и Латинской Америки