https://ria.ru/20221215/putin-1838917696.html

Россия будет искать партнеров в Азии и Латинской Америке, заявил Путин

Россия будет искать партнеров в Азии и Латинской Америке, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022

Россия будет искать партнеров в Азии и Латинской Америке, заявил Путин

Россия будет искать партнеров в динамично развивающихся странах - в Азии, Латинской Америке, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:34

2022-12-15T15:34

2022-12-15T15:46

россия

азия

латинская америка

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833981179_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_6a88e7bfea71a1afb07dae5714c3e5a6.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия будет искать партнеров в динамично развивающихся странах - в Азии, Латинской Америке, сказал президент РФ Владимир Путин."Мы будем искать других, более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Именно на рынки дружественных стран мы переориентируем поставки российских энергоресурсов", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20221215/platezhi-1838920076.html

россия

азия

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, азия, латинская америка, владимир путин