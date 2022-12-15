https://ria.ru/20221215/putin-1838915665.html

Путин: Россия будет развивать портовые и трубопроводные системы в Азии

Путин: Россия будет развивать портовые и трубопроводные системы в Азии - РИА Новости, 15.12.2022

Путин: Россия будет развивать портовые и трубопроводные системы в Азии

Россия будет развивать портовые и трубопроводные системы в Азии, намерена увеличить поставки газа на восток к 2030 году до 88 миллиардов кубометров, заявил... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:31

2022-12-15T15:31

2022-12-15T17:17

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия будет развивать портовые и трубопроводные системы в Азии, намерена увеличить поставки газа на восток к 2030 году до 88 миллиардов кубометров, заявил президент РФ Владимир Путин."Важным шагом для снижения влияния санкций и других враждебных действий против России станет развитие портовой и трубопроводной инфраструктуры в южном и восточном направлении, в том числе будем наращивать экспорт природного газа. Реализация таких проектов, как Ковыктинское месторождение, "Сила Сибири 2", "Дальневосточный маршрут" позволит уже к 2025 году увеличить поставки газа на Восток до 48 миллиардов кубометров, а к 2030 - до 88 миллиардов", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.По его словам, фактически - это более 60% поставок газа на Запад в прошлом году.

https://ria.ru/20221215/putin-1838917696.html

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Евгения Нефедова

экономика, россия, азия, группа газ, цены на нефть, владимир путин, сила сибири — 2