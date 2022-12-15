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Путин: Россия будет выводить отношения с партнерами на новый уровень - РИА Новости, 15.12.2022
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Путин: Россия будет выводить отношения с партнерами на новый уровень
Путин: Россия будет выводить отношения с партнерами на новый уровень - РИА Новости, 15.12.2022
Путин: Россия будет выводить отношения с партнерами на новый уровень
Россия будет выводить отношения с партнерами на новый уровень, расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:30
2022-12-15T15:43
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия будет выводить отношения с партнерами на новый уровень, расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Глава государства заявил, что хотел бы определить ключевые задачи на 2023 год, их решение позволит успешно продвигаться к достижению национальных целей, установленных до 2030 года."Первая задача касается вывода взаимодействия с нашими ключевыми партнерами на новый уровень. Для этого будем устранять ограничения в логистике и финансах", - сказал Путин.Он отметил, что Россия продолжит расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован."Расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто четко понимает, где чужие, а где национальные собственные интересы. И Россия наращивает с такими государствами торговые и инвестиционные отношения", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221215/putin-1838917696.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
15:30 15.12.2022 (обновлено: 15:43 15.12.2022)
 
Путин: Россия будет выводить отношения с партнерами на новый уровень

Путин: Россия будет расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия будет выводить отношения с партнерами на новый уровень, расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Глава государства заявил, что хотел бы определить ключевые задачи на 2023 год, их решение позволит успешно продвигаться к достижению национальных целей, установленных до 2030 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 15:34
Россия будет искать партнеров в Азии и Латинской Америке, заявил Путин
"Первая задача касается вывода взаимодействия с нашими ключевыми партнерами на новый уровень. Для этого будем устранять ограничения в логистике и финансах", - сказал Путин.
Он отметил, что Россия продолжит расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован.
"Расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто четко понимает, где чужие, а где национальные собственные интересы. И Россия наращивает с такими государствами торговые и инвестиционные отношения", - сказал Путин.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 15:25
Россия будет идти только вперед, несмотря на внешнее давление, заявил Путин
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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