https://ria.ru/20221215/putin-1838914967.html
Путин: Россия будет выводить отношения с партнерами на новый уровень
Путин: Россия будет выводить отношения с партнерами на новый уровень - РИА Новости, 15.12.2022
Путин: Россия будет выводить отношения с партнерами на новый уровень
Россия будет выводить отношения с партнерами на новый уровень, расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:30
2022-12-15T15:30
2022-12-15T15:43
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия будет выводить отношения с партнерами на новый уровень, расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Глава государства заявил, что хотел бы определить ключевые задачи на 2023 год, их решение позволит успешно продвигаться к достижению национальных целей, установленных до 2030 года."Первая задача касается вывода взаимодействия с нашими ключевыми партнерами на новый уровень. Для этого будем устранять ограничения в логистике и финансах", - сказал Путин.Он отметил, что Россия продолжит расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован."Расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто четко понимает, где чужие, а где национальные собственные интересы. И Россия наращивает с такими государствами торговые и инвестиционные отношения", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221215/putin-1838917696.html
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россия, владимир путин
15:30 15.12.2022 (обновлено: 15:43 15.12.2022)
Путин: Россия будет выводить отношения с партнерами на новый уровень
Путин: Россия будет расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия будет выводить отношения с партнерами на новый уровень, расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Глава государства заявил, что хотел бы определить ключевые задачи на 2023 год, их решение позволит успешно продвигаться к достижению национальных целей, установленных до 2030 года.
"Первая задача касается вывода взаимодействия с нашими ключевыми партнерами на новый уровень. Для этого будем устранять ограничения в логистике и финансах", - сказал Путин.
Он отметил, что Россия продолжит расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован.
"Расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто четко понимает, где чужие, а где национальные собственные интересы. И Россия наращивает с такими государствами торговые и инвестиционные отношения", - сказал Путин.