15:19 15.12.2022 (обновлено: 16:27 15.12.2022)
Путин: расчет Запада на уничтожение экономики России не оправдался
Путин заявил, что расчет западных стран на уничтожение российской экономики не оправдался
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Расчет Запада на уничтожение российской экономики не оправдался, граждане проявили сплоченность и ответственность, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался. Российские предприниматели, органы власти работали собранно и профессионально, граждане проявили сплоченность и ответственность", - сказал он.
Он отметил, что благодаря совместной работе правительства страны, Банка России и субъектов РФ удалось стабилизировать ситуацию.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.