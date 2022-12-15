https://ria.ru/20221215/putin-1838911293.html

Путин: расчет Запада на уничтожение экономики России не оправдался

Путин: расчет Запада на уничтожение экономики России не оправдался - РИА Новости, 15.12.2022

Путин: расчет Запада на уничтожение экономики России не оправдался

Расчет Запада на уничтожение российской экономики не оправдался, граждане проявили сплоченность и ответственность, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:19

2022-12-15T15:19

2022-12-15T16:27

владимир путин

цены на нефть

россия

украина

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Расчет Запада на уничтожение российской экономики не оправдался, граждане проявили сплоченность и ответственность, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он отметил, что благодаря совместной работе правительства страны, Банка России и субъектов РФ удалось стабилизировать ситуацию.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20221215/putin-1838918359.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, цены на нефть, россия, украина