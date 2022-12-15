https://ria.ru/20221215/putin-1838839515.html
Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет
Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет - РИА Новости, 15.12.2022
Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет Госсовет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:24
2022-12-15T12:24
2022-12-15T13:00
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет Госсовет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Будет большой Госсовет на следующей неделе", — сказал он.Кроме того, сегодня Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором глава государства выступит с речью."Профильными будут два доклада — Дениса Мантурова и Алексея Дюмина. <...> Предшествовать этим двум докладам будет весьма и весьма объемное и содержательное выступление Путина. Большое важное мероприятие, традиционно в конце года подводятся итоги работы, которая за год осуществлялась всей государственной машиной", — рассказал Песков.Он добавил, что главной темой рабочего дня президента будут национальные цели развития и пути их достижения.Государственный совет Российской Федерации — совещательный орган, содействующий реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти.
https://ria.ru/20221214/poslanie-1838571980.html
https://ria.ru/20221214/zasedanie-1838673725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
12:24 15.12.2022 (обновлено: 13:00 15.12.2022)
Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет
Песков: президент Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет Госсовет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет большой Госсовет на следующей неделе", — сказал он.
Кроме того, сегодня Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором глава государства выступит с речью.
"Профильными будут два доклада — Дениса Мантурова
и Алексея Дюмина
. <...> Предшествовать этим двум докладам будет весьма и весьма объемное и содержательное выступление Путина. Большое важное мероприятие, традиционно в конце года подводятся итоги работы, которая за год осуществлялась всей государственной машиной", — рассказал Песков.
Он добавил, что главной темой рабочего дня президента будут национальные цели развития и пути их достижения.
Государственный совет Российской Федерации — совещательный орган, содействующий реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти.