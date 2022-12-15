https://ria.ru/20221215/putin-1838839515.html

Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет

Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет - РИА Новости, 15.12.2022

Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет Госсовет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:24

2022-12-15T12:24

2022-12-15T13:00

политика

владимир путин

россия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790720348_0:29:3151:1801_1920x0_80_0_0_5af7259b8c32da1429aab6d085ce5018.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет Госсовет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Будет большой Госсовет на следующей неделе", — сказал он.Кроме того, сегодня Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором глава государства выступит с речью."Профильными будут два доклада — Дениса Мантурова и Алексея Дюмина. <...> Предшествовать этим двум докладам будет весьма и весьма объемное и содержательное выступление Путина. Большое важное мероприятие, традиционно в конце года подводятся итоги работы, которая за год осуществлялась всей государственной машиной", — рассказал Песков.Он добавил, что главной темой рабочего дня президента будут национальные цели развития и пути их достижения.Государственный совет Российской Федерации — совещательный орган, содействующий реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти.

https://ria.ru/20221214/poslanie-1838571980.html

https://ria.ru/20221214/zasedanie-1838673725.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, владимир путин, россия, дмитрий песков