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Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет - РИА Новости, 15.12.2022
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Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет
Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет - РИА Новости, 15.12.2022
Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет Госсовет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:24
2022-12-15T13:00
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет Госсовет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Будет большой Госсовет на следующей неделе", — сказал он.Кроме того, сегодня Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором глава государства выступит с речью."Профильными будут два доклада — Дениса Мантурова и Алексея Дюмина. &lt;...&gt; Предшествовать этим двум докладам будет весьма и весьма объемное и содержательное выступление Путина. Большое важное мероприятие, традиционно в конце года подводятся итоги работы, которая за год осуществлялась всей государственной машиной", — рассказал Песков.Он добавил, что главной темой рабочего дня президента будут национальные цели развития и пути их достижения.Государственный совет Российской Федерации — совещательный орган, содействующий реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти.
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политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
12:24 15.12.2022 (обновлено: 13:00 15.12.2022)
 
Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет

Песков: президент Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного совета
Президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного совета - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет Госсовет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет большой Госсовет на следующей неделе", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 13:12
В Кремле призвали не гадать о формате послания Путина Федеральному собранию
Кроме того, сегодня Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором глава государства выступит с речью.
"Профильными будут два доклада — Дениса Мантурова и Алексея Дюмина. <...> Предшествовать этим двум докладам будет весьма и весьма объемное и содержательное выступление Путина. Большое важное мероприятие, традиционно в конце года подводятся итоги работы, которая за год осуществлялась всей государственной машиной", — рассказал Песков.
Он добавил, что главной темой рабочего дня президента будут национальные цели развития и пути их достижения.
Государственный совет Российской Федерации — совещательный орган, содействующий реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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