https://ria.ru/20221215/putin-1838773276.html
Заседание Совета по нацпроектам с участием Путина. Прямая трансляция
Заседание Совета по нацпроектам с участием Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.12.2022
Заседание Совета по нацпроектам с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:15
2022-12-15T15:15
2022-12-15T15:16
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838818475_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_948a078d0d66519f6f0c19b9a8f299f7.jpg
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838818475_375:0:1815:1080_1920x0_80_0_0_6ed4a9759b4a578644dc0c3c87f75651.jpg
LIVE: Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам_15 декабря
LIVE: Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам_15 декабря
2022-12-15T15:15
true
PT126M54S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Заседание Совета по нацпроектам с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
2022-12-15T15:15
true
PT126M54S
15:15 15.12.2022 (обновлено: 15:16 15.12.2022)
Заседание Совета по нацпроектам с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.