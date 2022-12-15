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Пушков назвал нового "больного человека" Европы - РИА Новости, 15.12.2022
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Пушков назвал нового "больного человека" Европы
Пушков назвал нового "больного человека" Европы - РИА Новости, 15.12.2022
Пушков назвал нового "больного человека" Европы
Сенатор Алексей Пушков, комментируя в Telegram-канале новость о том, что усилий Германии по сдерживанию энергетического кризиса может быть недостаточно, предрек РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:15
2022-12-15T16:15
в мире
алексей пушков
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков, комментируя в Telegram-канале новость о том, что усилий Германии по сдерживанию энергетического кризиса может быть недостаточно, предрек ей серьезные проблемы."С нынешней энергетической политикой Германия имеет все шансы стать новым "больным человеком" Европы", — написал сенатор. Ранее агентство Reuters сообщало, что Германия потратила более 400 миллиардов евро для поддержания своей энергетической системы, но этого может быть недостаточно. Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, алексей пушков, германия, россия, европа
В мире, Алексей Пушков, Германия, Россия, Европа
16:15 15.12.2022
 
Пушков назвал нового "больного человека" Европы

Сенатор Пушков предрек Германии стать новым больным человеком Европы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков, комментируя в Telegram-канале новость о том, что усилий Германии по сдерживанию энергетического кризиса может быть недостаточно, предрек ей серьезные проблемы.
"С нынешней энергетической политикой Германия имеет все шансы стать новым "больным человеком" Европы", — написал сенатор.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Германия потратила более 400 миллиардов евро для поддержания своей энергетической системы, но этого может быть недостаточно.

Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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