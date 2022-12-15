https://ria.ru/20221215/psb-1838880797.html
ПСБ запускает дополнительный сервис для корпоративных клиентов
ПСБ запускает дополнительный сервис для корпоративных клиентов - РИА Новости, 15.12.2022
ПСБ запускает дополнительный сервис для корпоративных клиентов
ПСБ запускает сервис "ПСБ ПЭК: Платформа электронной коммерции", помогающий корпоративным клиентам банка находить поставщиков импортных промышленных товаров и... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:46
2022-12-15T13:46
2022-12-15T13:46
новости компаний - экономика
псб (банк псб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_2fe9e1b4e2fc7474d064b653c3152025.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ПСБ запускает сервис "ПСБ ПЭК: Платформа электронной коммерции", помогающий корпоративным клиентам банка находить поставщиков импортных промышленных товаров и технологических разработок, сообщает пресс-служба банка."Банк будет выступать торговым посредником для своих клиентов при приобретении необходимых импортных товаров. Партнёры банка возьмут на себя решение всех основных вопросов: контакты с производителями и поставщиками, разработку логистических маршрутов, таможенное оформление и, в случае подтверждения возможности поставки, заключение договора", - говорится пресс-релизе ПСБ. По словам директора департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов ПСБ Владимира Ефанова, разрыв привычных логистических цепочек подталкивает российские компании к поиску альтернативных решений. "В таких условиях становится актуальной помощь отечественным предприятиям в приобретении необходимых товаров. ПСБ оказывает всестороннюю профессиональную поддержку корпоративным клиентам банка и активно внедряет новые сервисы, отражающие происходящие в стране изменения. Так, ранее банк запустил механизм транзакций с использованием физического золота и открытие счётов типа С для расчётов с нерезидентами на новых территориях. Все эти меры вместе с запускаемым нами новым сервисом ПСБ ПЭК способствуют стабилизации экономической ситуации и насыщению российского рынка", - сказал Ефанов, слова которого цитирует пресс-служба банка.
https://ria.ru/20221213/psb-1838401988.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_b453e3fb04696007940a0ff1b703f012.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, псб (банк псб)
Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ)
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ПСБ запускает сервис "ПСБ ПЭК: Платформа электронной коммерции", помогающий корпоративным клиентам банка находить поставщиков импортных промышленных товаров и технологических разработок, сообщает пресс-служба банка.
"Банк будет выступать торговым посредником для своих клиентов при приобретении необходимых импортных товаров. Партнёры банка возьмут на себя решение всех основных вопросов: контакты с производителями и поставщиками, разработку логистических маршрутов, таможенное оформление и, в случае подтверждения возможности поставки, заключение договора", - говорится пресс-релизе ПСБ
.
По словам директора департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов ПСБ Владимира Ефанова, разрыв привычных логистических цепочек подталкивает российские компании к поиску альтернативных решений. "В таких условиях становится актуальной помощь отечественным предприятиям в приобретении необходимых товаров. ПСБ оказывает всестороннюю профессиональную поддержку корпоративным клиентам банка и активно внедряет новые сервисы, отражающие происходящие в стране изменения. Так, ранее банк запустил механизм транзакций с использованием физического золота и открытие счётов типа С для расчётов с нерезидентами на новых территориях. Все эти меры вместе с запускаемым нами новым сервисом ПСБ ПЭК способствуют стабилизации экономической ситуации и насыщению российского рынка", - сказал Ефанов, слова которого цитирует пресс-служба банка.