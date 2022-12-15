https://ria.ru/20221215/psb-1838880797.html

ПСБ запускает дополнительный сервис для корпоративных клиентов

ПСБ запускает дополнительный сервис для корпоративных клиентов - РИА Новости, 15.12.2022

ПСБ запускает дополнительный сервис для корпоративных клиентов

ПСБ запускает сервис "ПСБ ПЭК: Платформа электронной коммерции", помогающий корпоративным клиентам банка находить поставщиков импортных промышленных товаров и... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:46

2022-12-15T13:46

2022-12-15T13:46

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ПСБ запускает сервис "ПСБ ПЭК: Платформа электронной коммерции", помогающий корпоративным клиентам банка находить поставщиков импортных промышленных товаров и технологических разработок, сообщает пресс-служба банка."Банк будет выступать торговым посредником для своих клиентов при приобретении необходимых импортных товаров. Партнёры банка возьмут на себя решение всех основных вопросов: контакты с производителями и поставщиками, разработку логистических маршрутов, таможенное оформление и, в случае подтверждения возможности поставки, заключение договора", - говорится пресс-релизе ПСБ. По словам директора департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов ПСБ Владимира Ефанова, разрыв привычных логистических цепочек подталкивает российские компании к поиску альтернативных решений. "В таких условиях становится актуальной помощь отечественным предприятиям в приобретении необходимых товаров. ПСБ оказывает всестороннюю профессиональную поддержку корпоративным клиентам банка и активно внедряет новые сервисы, отражающие происходящие в стране изменения. Так, ранее банк запустил механизм транзакций с использованием физического золота и открытие счётов типа С для расчётов с нерезидентами на новых территориях. Все эти меры вместе с запускаемым нами новым сервисом ПСБ ПЭК способствуют стабилизации экономической ситуации и насыщению российского рынка", - сказал Ефанов, слова которого цитирует пресс-служба банка.

https://ria.ru/20221213/psb-1838401988.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб)