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ПСБ запускает дополнительный сервис для корпоративных клиентов - РИА Новости, 15.12.2022
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ПСБ запускает дополнительный сервис для корпоративных клиентов
ПСБ запускает дополнительный сервис для корпоративных клиентов - РИА Новости, 15.12.2022
ПСБ запускает дополнительный сервис для корпоративных клиентов
ПСБ запускает сервис "ПСБ ПЭК: Платформа электронной коммерции", помогающий корпоративным клиентам банка находить поставщиков импортных промышленных товаров и... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:46
2022-12-15T13:46
новости компаний - экономика
псб (банк псб)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ПСБ запускает сервис "ПСБ ПЭК: Платформа электронной коммерции", помогающий корпоративным клиентам банка находить поставщиков импортных промышленных товаров и технологических разработок, сообщает пресс-служба банка."Банк будет выступать торговым посредником для своих клиентов при приобретении необходимых импортных товаров. Партнёры банка возьмут на себя решение всех основных вопросов: контакты с производителями и поставщиками, разработку логистических маршрутов, таможенное оформление и, в случае подтверждения возможности поставки, заключение договора", - говорится пресс-релизе ПСБ. По словам директора департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов ПСБ Владимира Ефанова, разрыв привычных логистических цепочек подталкивает российские компании к поиску альтернативных решений. "В таких условиях становится актуальной помощь отечественным предприятиям в приобретении необходимых товаров. ПСБ оказывает всестороннюю профессиональную поддержку корпоративным клиентам банка и активно внедряет новые сервисы, отражающие происходящие в стране изменения. Так, ранее банк запустил механизм транзакций с использованием физического золота и открытие счётов типа С для расчётов с нерезидентами на новых территориях. Все эти меры вместе с запускаемым нами новым сервисом ПСБ ПЭК способствуют стабилизации экономической ситуации и насыщению российского рынка", - сказал Ефанов, слова которого цитирует пресс-служба банка.
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новости компаний - экономика, псб (банк псб)
Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ)
13:46 15.12.2022
 

ПСБ запускает дополнительный сервис для корпоративных клиентов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ПСБ запускает сервис "ПСБ ПЭК: Платформа электронной коммерции", помогающий корпоративным клиентам банка находить поставщиков импортных промышленных товаров и технологических разработок, сообщает пресс-служба банка.
"Банк будет выступать торговым посредником для своих клиентов при приобретении необходимых импортных товаров. Партнёры банка возьмут на себя решение всех основных вопросов: контакты с производителями и поставщиками, разработку логистических маршрутов, таможенное оформление и, в случае подтверждения возможности поставки, заключение договора", - говорится пресс-релизе ПСБ.
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По словам директора департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов ПСБ Владимира Ефанова, разрыв привычных логистических цепочек подталкивает российские компании к поиску альтернативных решений. "В таких условиях становится актуальной помощь отечественным предприятиям в приобретении необходимых товаров. ПСБ оказывает всестороннюю профессиональную поддержку корпоративным клиентам банка и активно внедряет новые сервисы, отражающие происходящие в стране изменения. Так, ранее банк запустил механизм транзакций с использованием физического золота и открытие счётов типа С для расчётов с нерезидентами на новых территориях. Все эти меры вместе с запускаемым нами новым сервисом ПСБ ПЭК способствуют стабилизации экономической ситуации и насыщению российского рынка", - сказал Ефанов, слова которого цитирует пресс-служба банка.
 
Новости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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