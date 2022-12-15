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ПСБ будет участвовать в реализации значимых проектов в Томской области - РИА Новости, 15.12.2022
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ПСБ будет участвовать в реализации значимых проектов в Томской области
ПСБ будет участвовать в реализации значимых проектов в Томской области - РИА Новости, 15.12.2022
ПСБ будет участвовать в реализации значимых проектов в Томской области
ПСБ примет участие в реализации значимых социальных проектов Томской области, сообщает пресс-служба банка по итогам встречи председателя ПСБ Петра Фрадкова и... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:48
2022-12-15T12:48
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россия
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. ПСБ примет участие в реализации значимых социальных проектов Томской области, сообщает пресс-служба банка по итогам встречи председателя ПСБ Петра Фрадкова и губернатора Томской области Владимира Мазура."На встрече в частности, речь шла о поддержке предпринимательского потенциала и кредитовании экономики Томской области, участии банка в значимых социальных проектах региона, развитии строительного сектора. Сотрудничество между ПСБ и регионом будет направлено, прежде всего, на повышение доступности финансирования для предпринимателей Томской области, увеличение объемов ипотечного кредитования, в том числе за счет наращивания льготной ипотеки для работников бюджетной сферы", - говорится в пресс-релизе банка.Пресс-служба отмечает, что стороны отдельно остановились на вопросе участия ПСБ в реализации проекта "Прорыв" - одном из главных инновационных проектов в мировой атомной энергетике, реализуемых в России, и других инициатив на территории опережающего социально-экономического развития "Северск".Также банк рассмотрит возможность строительства в Томске центра уличного баскетбола международного уровня для улучшения социальной среды города. Подобные центры в рамках Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ — Детям" уже открыты в 12 регионах страны."ПСБ на протяжении 18 лет активно участвует в экономической жизни Томской области: банк поддерживает реализацию национальных проектов, активно кредитует не только частный бизнес и население, но и предприятия ОПК, предлагая оптимальные решения и современные финансовые продукты. Новые совместные проекты станут дополнительным импульсом для дальнейшего развития социально-экономического потенциала региона, а также вкладом в развитие массового спорта и спортивной инфраструктуры Томской области", – отметил на встрече Фрадков, слова которого цитирует пресс-служба банка.По словам главы Томской области, импонирует отклик банка принять участие в развитии инфраструктуры для занятия массовым спортом в регионе и других инфраструктурных проектах.
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новости компаний - экономика, россия, псб (банк псб)
Новости компаний - Экономика, Россия, ПСБ (Банк ПСБ)
12:48 15.12.2022
 

ПСБ будет участвовать в реализации значимых проектов в Томской области

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. ПСБ примет участие в реализации значимых социальных проектов Томской области, сообщает пресс-служба банка по итогам встречи председателя ПСБ Петра Фрадкова и губернатора Томской области Владимира Мазура.

"На встрече в частности, речь шла о поддержке предпринимательского потенциала и кредитовании экономики Томской области, участии банка в значимых социальных проектах региона, развитии строительного сектора. Сотрудничество между ПСБ и регионом будет направлено, прежде всего, на повышение доступности финансирования для предпринимателей Томской области, увеличение объемов ипотечного кредитования, в том числе за счет наращивания льготной ипотеки для работников бюджетной сферы", - говорится в пресс-релизе банка.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 18:33
ПСБ и ВООП будут развивать "зеленые" проекты и финансовые инструменты
Пресс-служба отмечает, что стороны отдельно остановились на вопросе участия ПСБ в реализации проекта "Прорыв" - одном из главных инновационных проектов в мировой атомной энергетике, реализуемых в России, и других инициатив на территории опережающего социально-экономического развития "Северск".
Также банк рассмотрит возможность строительства в Томске центра уличного баскетбола международного уровня для улучшения социальной среды города. Подобные центры в рамках Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ — Детям" уже открыты в 12 регионах страны.
"ПСБ на протяжении 18 лет активно участвует в экономической жизни Томской области: банк поддерживает реализацию национальных проектов, активно кредитует не только частный бизнес и население, но и предприятия ОПК, предлагая оптимальные решения и современные финансовые продукты. Новые совместные проекты станут дополнительным импульсом для дальнейшего развития социально-экономического потенциала региона, а также вкладом в развитие массового спорта и спортивной инфраструктуры Томской области", – отметил на встрече Фрадков, слова которого цитирует пресс-служба банка.
По словам главы Томской области, импонирует отклик банка принять участие в развитии инфраструктуры для занятия массовым спортом в регионе и других инфраструктурных проектах.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоссияПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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