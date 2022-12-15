https://ria.ru/20221215/proverka-1839016006.html

Прокуратура проведет проверку после обнаружения на улице раздетого ребенка

Прокуратура проведет проверку после обнаружения на улице раздетого ребенка - РИА Новости, 15.12.2022

Прокуратура проведет проверку после обнаружения на улице раздетого ребенка

Прокуратура проводит проверку по факту обнаружения четырехлетнего мальчика, сидевшего в мороз без верхней одежды на остановке в городе Балаково Саратовской... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T21:38

2022-12-15T21:38

2022-12-15T21:38

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САРАТОВ, 15 дек - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту обнаружения четырехлетнего мальчика, сидевшего в мороз без верхней одежды на остановке в городе Балаково Саратовской области, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее в главке МВД заявили, что полицейские в ночь на четверг спасли четырехлетнего мальчика, сидевшего в мороз без верхней одежды и обуви на остановке на улице Набережная Леонова. Ребенка госпитализировали, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Мать объяснила полицейским, что уложила сына спать и ушла с сожителем на улицу для распития спиртного, а когда вернулась, то не нашла ребенка. Полиция составила административный протокол и решает вопрос о возбуждении уголовного дела."Прокуратура Балаково организовала проверку по факту обнаружения в ночное время несовершеннолетнего на остановочном павильоне... В настоящее время по данному факту сотрудниками МУ МВД России "Балаковское" проводится процессуальная проверка, ход которой находится на контроле прокуратуры. Прокуратурой города будет дана оценка деятельности органов системы профилактики", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Как сообщило региональное управление СК РФ, следователи также начали проверку информации об оставлении в опасности четырехлетнего мальчика. "В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - отмечается в сообщении в Telegram-канале.Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что со слов матери, ее не было в квартире, где оставался сын, около пяти часов - с 23.00 до 4.00 (22.00-3.00 мск). "Мальчик был одет в футболку с коротким рукавом, шорты и носки и сказал сотрудникам ГИБДД, что он шел в гости к бабушке, но где мама, ответить не мог", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221214/vatrushka-1838544256.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, гибдд мвд рф