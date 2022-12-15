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Умерла Бронислава Проскурнина, вдова Михаила Светина

Умерла Бронислава Проскурнина, вдова Михаила Светина - РИА Новости, 15.12.2022

Умерла Бронислава Проскурнина, вдова Михаила Светина

В возрасте 81 года скончалась вдова Михаила Светина Бронислава Проскурнина, сообщается на сайте Малого драматического театра. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:28

2022-12-15T17:28

2022-12-15T18:11

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В возрасте 81 года скончалась вдова Михаила Светина Бронислава Проскурнина, сообщается на сайте Малого драматического театра. Она умерла после продолжительной болезни. В Малом драматическом театре она прослужила полвека — с 1972 года. "В самых трудных обстоятельствах Бронислава Константиновна репетировала, искала, творила, всегда сохраняла верность своему творческому долгу, профессии, своему театру", — говорится в некрологе.На сцене Малого драматического она играла в постановках "Женатый жених", "Уходят женщины", "Не все коту масленица", "Карлсон снова прилетел" и многих других."Ее Дарья Кропотова в "Братьях и сестрах" запомнилась зрителям России, Европы, Японии, США, Южной Кореи, — словом, почти всем континентам мира", — рассказывают в театре.Бронислава Проскурнина вышла замуж за Михаила Светина в 1959 году. Ее супруг умер 30 августа 2015 года.

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Елена Громова

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