https://ria.ru/20221215/proskurina-1838961914.html
Умерла Бронислава Проскурнина, вдова Михаила Светина
Умерла Бронислава Проскурнина, вдова Михаила Светина - РИА Новости, 15.12.2022
Умерла Бронислава Проскурнина, вдова Михаила Светина
В возрасте 81 года скончалась вдова Михаила Светина Бронислава Проскурнина, сообщается на сайте Малого драматического театра. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:28
2022-12-15T17:28
2022-12-15T18:11
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В возрасте 81 года скончалась вдова Михаила Светина Бронислава Проскурнина, сообщается на сайте Малого драматического театра. Она умерла после продолжительной болезни. В Малом драматическом театре она прослужила полвека — с 1972 года. "В самых трудных обстоятельствах Бронислава Константиновна репетировала, искала, творила, всегда сохраняла верность своему творческому долгу, профессии, своему театру", — говорится в некрологе.На сцене Малого драматического она играла в постановках "Женатый жених", "Уходят женщины", "Не все коту масленица", "Карлсон снова прилетел" и многих других."Ее Дарья Кропотова в "Братьях и сестрах" запомнилась зрителям России, Европы, Японии, США, Южной Кореи, — словом, почти всем континентам мира", — рассказывают в театре.Бронислава Проскурнина вышла замуж за Михаила Светина в 1959 году. Ее супруг умер 30 августа 2015 года.
https://ria.ru/20221214/riccardi-1838537848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, михаил светин, кино и сериалы, театр, знаменитости, звезды, малый драматический театр - театр европы, россия, европа, япония, сша, южная корея
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17:28 15.12.2022 (обновлено: 18:11 15.12.2022)
Умерла Бронислава Проскурнина, вдова Михаила Светина
В возрасте 81 года умерла вдова Михаила Светина Бронислава Проскурнина
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
В возрасте 81 года скончалась вдова Михаила Светина Бронислава Проскурнина, сообщается
на сайте Малого драматического театра.
Она умерла после продолжительной болезни.
В Малом драматическом театре она прослужила полвека — с 1972 года.
"В самых трудных обстоятельствах Бронислава Константиновна репетировала, искала, творила, всегда сохраняла верность своему творческому долгу, профессии, своему театру", — говорится в некрологе.
На сцене Малого драматического она играла в постановках "Женатый жених", "Уходят женщины", "Не все коту масленица", "Карлсон снова прилетел" и многих других.
"Ее Дарья Кропотова в "Братьях и сестрах" запомнилась зрителям России, Европы, Японии, США, Южной Кореи, — словом, почти всем континентам мира", — рассказывают в театре.
Бронислава Проскурнина вышла замуж за Михаила Светина в 1959 году. Ее супруг умер 30 августа 2015 года.