https://ria.ru/20221215/programma-1839028565.html

США запустят расширенную программу подготовки украинских военных

США запустят расширенную программу подготовки украинских военных - РИА Новости, 15.12.2022

США запустят расширенную программу подготовки украинских военных

США рассчитывают в январе запустить расширенную программу подготовки украинских военных к боевым действиям на уровне до батальона, сообщил официальный... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T23:14

2022-12-15T23:14

2022-12-15T23:14

в мире

патрик райдер

владимир путин

сергей лавров

россия

украина

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_9b911ba353444596dafca88b62f1f381.jpg

ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. США рассчитывают в январе запустить расширенную программу подготовки украинских военных к боевым действиям на уровне до батальона, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.Курсы, которые предположительно будут развернуты в Германии, должны готовить по 500 военнослужащих в месяц."Мы ожидаем, что подготовка стартует в январе", - сообщил Райдер.Украинцам предстоят стрельбы из боевого оружия, подготовка к действиям на уровне отделения, взвода и роты. "Кульминацией станет отработка маневрирования силами батальона", - сказал пресс-секретарь.Он добавил, что на курсах будет налажена также подготовка штабных офицеров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838425212.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, патрик райдер, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, сша, нато, министерство обороны сша