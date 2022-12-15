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США запустят расширенную программу подготовки украинских военных - РИА Новости, 15.12.2022
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США запустят расширенную программу подготовки украинских военных
США запустят расширенную программу подготовки украинских военных - РИА Новости, 15.12.2022
США запустят расширенную программу подготовки украинских военных
США рассчитывают в январе запустить расширенную программу подготовки украинских военных к боевым действиям на уровне до батальона, сообщил официальный... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T23:14
2022-12-15T23:14
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. США рассчитывают в январе запустить расширенную программу подготовки украинских военных к боевым действиям на уровне до батальона, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.Курсы, которые предположительно будут развернуты в Германии, должны готовить по 500 военнослужащих в месяц."Мы ожидаем, что подготовка стартует в январе", - сообщил Райдер.Украинцам предстоят стрельбы из боевого оружия, подготовка к действиям на уровне отделения, взвода и роты. "Кульминацией станет отработка маневрирования силами батальона", - сказал пресс-секретарь.Он добавил, что на курсах будет налажена также подготовка штабных офицеров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html
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в мире, патрик райдер, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, сша, нато, министерство обороны сша
В мире, Патрик Райдер, Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия, Украина, США, НАТО, Министерство обороны США
23:14 15.12.2022
 
США запустят расширенную программу подготовки украинских военных

Пентагон: США в январе запустят расширенную программу подготовки украинских военных

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. США рассчитывают в январе запустить расширенную программу подготовки украинских военных к боевым действиям на уровне до батальона, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Курсы, которые предположительно будут развернуты в Германии, должны готовить по 500 военнослужащих в месяц.
Морской пехотинец Вооруженных сил США во время учений - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 08:00
США планируют полномасштабную войну с Россией
"Мы ожидаем, что подготовка стартует в январе", - сообщил Райдер.
Украинцам предстоят стрельбы из боевого оружия, подготовка к действиям на уровне отделения, взвода и роты. "Кульминацией станет отработка маневрирования силами батальона", - сказал пресс-секретарь.
Он добавил, что на курсах будет налажена также подготовка штабных офицеров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 08:00
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В миреПатрик РайдерВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияУкраинаСШАНАТОМинистерство обороны США
 
 
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