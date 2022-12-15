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Ефимов: три офиса на 15 тысяч рабочих мест построят по программе МПТ
Ефимов: три офиса на 15 тысяч рабочих мест построят по программе МПТ - РИА Новости, 15.12.2022
Ефимов: три офиса на 15 тысяч рабочих мест построят по программе МПТ
Москва заключила новый договор с инвестором, который в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ) обязуется построить три офисных здания на 15 тысяч... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:14
2022-12-15T10:14
2022-12-15T10:14
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
новомосковский административный округ
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Москва заключила новый договор с инвестором, который в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ) обязуется построить три офисных здания на 15 тысяч рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Новое соглашение с девелопером, входящим в инвестиционную группу "Абсолют", предусматривает строительство двух офисов в поселении Внуковском Новомосковского административного округа с объемом инвестиций в 7,3 миллиарда рублей. Еще 4,1 миллиарда рублей будет направлено на возведение офисного центра на западе столицы, в Раменках", - сказал вице-мэр.Он добавил, что общая площадь трех зданий превысит 100 тысяч квадратных метров, а ввод их в эксплуатацию намечен в период с 2025 по 2027 год.В свою очередь, инвестор сообщил, что указанные проекты, помимо собственно офисов, будут включать всю необходимую инфраструктуру: кафе, рестораны, магазины, фитнес-центры, паркинги, а также места для отдыха и прогулок.Программа МПТ, действующая в столице с 2020 года, предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения. В настоящее время в рамках программы заключено девять соглашений, по которым инвесторы возведут в городе девять офисных зданий и многофункциональных центров общей площадью почти полмиллиона квадратных метров.
москва
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, новомосковский административный округ
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Новомосковский административный округ
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Москва заключила новый договор с инвестором, который в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ) обязуется построить три офисных здания на 15 тысяч рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Новое соглашение с девелопером, входящим в инвестиционную группу "Абсолют", предусматривает строительство двух офисов в поселении Внуковском Новомосковского административного округа
с объемом инвестиций в 7,3 миллиарда рублей. Еще 4,1 миллиарда рублей будет направлено на возведение офисного центра на западе столицы, в Раменках", - сказал вице-мэр.
Он добавил, что общая площадь трех зданий превысит 100 тысяч квадратных метров, а ввод их в эксплуатацию намечен в период с 2025 по 2027 год.
В свою очередь, инвестор сообщил, что указанные проекты, помимо собственно офисов, будут включать всю необходимую инфраструктуру: кафе, рестораны, магазины, фитнес-центры, паркинги, а также места для отдыха и прогулок.
Программа МПТ, действующая в столице с 2020 года, предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения. В настоящее время в рамках программы заключено девять соглашений, по которым инвесторы возведут в городе девять офисных зданий и многофункциональных центров общей площадью почти полмиллиона квадратных метров.