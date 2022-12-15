https://ria.ru/20221215/professii-1838758320.html

В России назвали самые востребованные профессии по итогам 2022 года

В России назвали самые востребованные профессии по итогам 2022 года - РИА Новости, 15.12.2022

В России назвали самые востребованные профессии по итогам 2022 года

Врач, инженер, слесарь и программист вошли в топ востребованных профессий по итогам 2022 года, наиболее невостребованными стали менеджеры по рискам и... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T03:29

2022-12-15T03:29

2022-12-15T03:29

технологии

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Врач, инженер, слесарь и программист вошли в топ востребованных профессий по итогам 2022 года, наиболее невостребованными стали менеджеры по рискам и бортпроводники, показало исследование Head Hunter, имеющееся в распоряжении РИА Новости."По итогам 2022 года тройка самых востребованных профессий в России осталась неизменной - это менеджер по продажам, продавец в магазине и водитель, однако изменилось их расположение", - отметили в компании.Эксперты компании проанализировали 7 миллионов вакансий и 16 миллионов резюме за 2022 год.По данным исследования, первую строчку рейтинга заняли менеджеры по продажам и по работе с клиентами, вторую - продавцы-консультанты и кассиры, а вот лидеры прошлого года - водители - заняли только третье место.Профессия бухгалтера сохранила свои позиции, заняв четвертую строчку, пятое, шестое и седьмое места заняли профессии, которые еще год назад не входили в первую десятку рейтинга - это программисты и разработчики, врачи, инженеры.Последние три позиции рейтинга заняли несколько ухудшившие свои позиции профессии повара и комплектовщика, а также еще одна новая для топа-10 профессия слесаря и сантехника."Суммарно на 10 самых востребованных вакансий в России приходится третья часть от всего объема опубликованных предложений работы в течение 2022 года. Лишь две профессии по итогам года можно отнести к самым невостребованным (менее 100 вакансий по всей России в 2022 году) - это комплаенс-менеджер и бортпроводник", - добавляется в исследовании.

https://ria.ru/20221117/rabota-1832111777.html

https://ria.ru/20221207/materinstvo-1837079788.html

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технологии, россия