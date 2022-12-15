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Источник: в правительство внесли проект об ответственности за кражу данных - РИА Новости, 15.12.2022
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Источник: в правительство внесли проект об ответственности за кражу данных
Источник: в правительство внесли проект об ответственности за кражу данных - РИА Новости, 15.12.2022
Источник: в правительство внесли проект об ответственности за кражу данных
Законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T21:04
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общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях, сообщил РИА Новости источник в Минцифры."Законопроект о внесении в Уголовный кодекс Российской Федерации уже существует, он разработан группой сенаторов с участием Минцифры. Данный законопроект поступил на рассмотрение в правительство и уже согласован Минцифры. Проект поправок предусматривает введение штрафов от 300 тысяч до 2 миллионов рублей, а также предполагает наказание в виде лишения свободы в зависимости от тяжести преступления до 6 лет, а в некоторых случаях и до 10 лет", - рассказал источник в кулуарах Госдумы, отвечая на вопрос о том, какая наступит ответственность за кражу, неправомерное распространение и продажу персональных данных.По его словам, в случае, если незаконное обращение с данными повлекло за собой тяжкие последствия, было совершено с использованием служебного положения или было организованы группой лиц, "наступает указанная максимальная ответственность".
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правительство рф, общество, госдума рф
Правительство РФ, Общество, Госдума РФ
21:04 15.12.2022 (обновлено: 22:08 15.12.2022)
 
Источник: в правительство внесли проект об ответственности за кражу данных

В правительство внесли проект об уголовной ответственности за кражу данных россиян

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях, сообщил РИА Новости источник в Минцифры.
"Законопроект о внесении в Уголовный кодекс Российской Федерации уже существует, он разработан группой сенаторов с участием Минцифры. Данный законопроект поступил на рассмотрение в правительство и уже согласован Минцифры. Проект поправок предусматривает введение штрафов от 300 тысяч до 2 миллионов рублей, а также предполагает наказание в виде лишения свободы в зависимости от тяжести преступления до 6 лет, а в некоторых случаях и до 10 лет", - рассказал источник в кулуарах Госдумы, отвечая на вопрос о том, какая наступит ответственность за кражу, неправомерное распространение и продажу персональных данных.
По его словам, в случае, если незаконное обращение с данными повлекло за собой тяжкие последствия, было совершено с использованием служебного положения или было организованы группой лиц, "наступает указанная максимальная ответственность".
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