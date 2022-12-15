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Госдума приняла в I чтении проект о частной охранной деятельности - РИА Новости, 15.12.2022
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Госдума приняла в I чтении проект о частной охранной деятельности
Госдума приняла в I чтении проект о частной охранной деятельности - РИА Новости, 15.12.2022
Госдума приняла в I чтении проект о частной охранной деятельности
Госдума приняла в первом чтении законопроект, регламентирующий частную охранную деятельность, в том числе разделяющий понятия частного детектива и охранника. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:13
2022-12-15T16:13
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, регламентирующий частную охранную деятельность, в том числе разделяющий понятия частного детектива и охранника."Частная охранная деятельность по-прежнему регулируется в одном законе с частной детективной деятельностью, несмотря на то, что представляет собой отдельный, самостоятельный вид деятельности, различный по своему содержанию, характеру, оказываемым услугам, правовой природе. Важно и то, что действующее законодательство запрещает одному лицу заниматься детективной и охранной деятельностями одновременно. Предлагаемый законопроект решает указанную проблему путем законодательного разделения двух этих видов самостоятельной деятельности", - говорится в тексте проекта.Сотрудниками охранных предприятий, оказывающими охранные услуги, не могут быть иностранцы и лица, имеющие двойное гражданство, говорится в проекте.Инициатива также регламентирует деятельность охранных предприятий и определяет базовые понятия в отрасли.В том числе, законопроектом вводится новая категория частных охранников, оказывающих услуги по защите жизни и здоровья физических лиц, - "телохранитель", сообщается в пояснительной записке к проекту.Устанавливается, что телохранители смогут использовать для исполнения своих обязанностей только служебное оружие ограниченного поражения в целях ужесточения оборота оружия.Также во втором чтении палата приняла проект о внесении изменений в закон "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". В нем предлагается привести в соответствие ряд законодательных актов в связи с принятием закона "О частной охранной деятельности". В этой связи из закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности" исключаются положения, регламентирующие частную охранную деятельность.
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россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
16:13 15.12.2022
 
Госдума приняла в I чтении проект о частной охранной деятельности

Госдума приняла в I чтении законопроект, регламентирующий частную охранную деятельность

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, регламентирующий частную охранную деятельность, в том числе разделяющий понятия частного детектива и охранника.
"Частная охранная деятельность по-прежнему регулируется в одном законе с частной детективной деятельностью, несмотря на то, что представляет собой отдельный, самостоятельный вид деятельности, различный по своему содержанию, характеру, оказываемым услугам, правовой природе. Важно и то, что действующее законодательство запрещает одному лицу заниматься детективной и охранной деятельностями одновременно. Предлагаемый законопроект решает указанную проблему путем законодательного разделения двух этих видов самостоятельной деятельности", - говорится в тексте проекта.
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Сотрудниками охранных предприятий, оказывающими охранные услуги, не могут быть иностранцы и лица, имеющие двойное гражданство, говорится в проекте.
Инициатива также регламентирует деятельность охранных предприятий и определяет базовые понятия в отрасли.
В том числе, законопроектом вводится новая категория частных охранников, оказывающих услуги по защите жизни и здоровья физических лиц, - "телохранитель", сообщается в пояснительной записке к проекту.
Устанавливается, что телохранители смогут использовать для исполнения своих обязанностей только служебное оружие ограниченного поражения в целях ужесточения оборота оружия.
Также во втором чтении палата приняла проект о внесении изменений в закон "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". В нем предлагается привести в соответствие ряд законодательных актов в связи с принятием закона "О частной охранной деятельности". В этой связи из закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности" исключаются положения, регламентирующие частную охранную деятельность.
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