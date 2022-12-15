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Госдума приняла в I чтении проект о частной охранной деятельности

Госдума приняла в I чтении проект о частной охранной деятельности - РИА Новости, 15.12.2022

Госдума приняла в I чтении проект о частной охранной деятельности

Госдума приняла в первом чтении законопроект, регламентирующий частную охранную деятельность, в том числе разделяющий понятия частного детектива и охранника. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:13

2022-12-15T16:13

2022-12-15T16:13

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, регламентирующий частную охранную деятельность, в том числе разделяющий понятия частного детектива и охранника."Частная охранная деятельность по-прежнему регулируется в одном законе с частной детективной деятельностью, несмотря на то, что представляет собой отдельный, самостоятельный вид деятельности, различный по своему содержанию, характеру, оказываемым услугам, правовой природе. Важно и то, что действующее законодательство запрещает одному лицу заниматься детективной и охранной деятельностями одновременно. Предлагаемый законопроект решает указанную проблему путем законодательного разделения двух этих видов самостоятельной деятельности", - говорится в тексте проекта.Сотрудниками охранных предприятий, оказывающими охранные услуги, не могут быть иностранцы и лица, имеющие двойное гражданство, говорится в проекте.Инициатива также регламентирует деятельность охранных предприятий и определяет базовые понятия в отрасли.В том числе, законопроектом вводится новая категория частных охранников, оказывающих услуги по защите жизни и здоровья физических лиц, - "телохранитель", сообщается в пояснительной записке к проекту.Устанавливается, что телохранители смогут использовать для исполнения своих обязанностей только служебное оружие ограниченного поражения в целях ужесточения оборота оружия.Также во втором чтении палата приняла проект о внесении изменений в закон "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". В нем предлагается привести в соответствие ряд законодательных актов в связи с принятием закона "О частной охранной деятельности". В этой связи из закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности" исключаются положения, регламентирующие частную охранную деятельность.

https://ria.ru/20221214/pensii-1838622070.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, госдума рф