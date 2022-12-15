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Экс-глава ЦРУ рассказал о причинах вмешательства США в конфликт на Украине - РИА Новости, 15.12.2022
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Экс-глава ЦРУ рассказал о причинах вмешательства США в конфликт на Украине
Экс-глава ЦРУ рассказал о причинах вмешательства США в конфликт на Украине - РИА Новости, 15.12.2022
Экс-глава ЦРУ рассказал о причинах вмешательства США в конфликт на Украине
Цель участия США в украинском конфликте — закрепить за собой позицию "ведущей сверхдержавы мира", заявил бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в интервью Fox... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T02:07
2022-12-15T02:07
центральное разведывательное управление (цру)
нато
украина
киев
сша
дэвид петреус
в мире
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Цель участия США в украинском конфликте — закрепить за собой позицию "ведущей сверхдержавы мира", заявил бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в интервью Fox News.По словам бывшего главы разведки, желание США занимать лидирующую позицию в мире особенно актуальна в повестке украинского конфликта.Он также добавил, что США уже предоставили Украине "ошеломляющую сумму" в качестве поддержки — более 19 миллиардов долларов в эквиваленте вооружения и 13 миллиардов экономической поддержки за последний год.Выступая на форуме Aspen Security в Вашингтоне, посвященном обсуждению закона о национальной обороне (NDAA), бывший глава разведки обозначил, что помимо усиления поддержки Киева в приоритетах США — укрепление "основной силы" американской армии и решение конфликта с Китаем.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221214/ssha-1838490133.html
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центральное разведывательное управление (цру), нато, украина, киев, сша, дэвид петреус, в мире
Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Украина, Киев, США, Дэвид Петреус, В мире
02:07 15.12.2022
 
Экс-глава ЦРУ рассказал о причинах вмешательства США в конфликт на Украине

Экс-глава ЦРУ Петреус: США ввязались в конфликт на Украине для закрепления своих позиций

© AP Photo / Jae C. HongБывший директор ЦРУ Дэвид Петреус
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус . Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Цель участия США в украинском конфликте — закрепить за собой позицию "ведущей сверхдержавы мира", заявил бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в интервью Fox News.
По словам бывшего главы разведки, желание США занимать лидирующую позицию в мире особенно актуальна в повестке украинского конфликта.

"Поддержка Украины крайне важна, особенно после вывода наших войск из Афганистана, чтобы показать, что Штаты могут и будут главенствовать в мире и что у них есть желание это сделать", — заявил Петреус.

Он также добавил, что США уже предоставили Украине "ошеломляющую сумму" в качестве поддержки — более 19 миллиардов долларов в эквиваленте вооружения и 13 миллиардов экономической поддержки за последний год.
Выступая на форуме Aspen Security в Вашингтоне, посвященном обсуждению закона о национальной обороне (NDAA), бывший глава разведки обозначил, что помимо усиления поддержки Киева в приоритетах США — укрепление "основной силы" американской армии и решение конфликта с Китаем.
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОУкраинаКиевСШАДэвид ПетреусВ мире
 
 
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