Экс-глава ЦРУ рассказал о причинах вмешательства США в конфликт на Украине
Экс-глава ЦРУ Петреус: США ввязались в конфликт на Украине для закрепления своих позиций
© AP Photo / Jae C. HongБывший директор ЦРУ Дэвид Петреус
© AP Photo / Jae C. Hong
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус . Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Цель участия США в украинском конфликте — закрепить за собой позицию "ведущей сверхдержавы мира", заявил бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в интервью Fox News.
По словам бывшего главы разведки, желание США занимать лидирующую позицию в мире особенно актуальна в повестке украинского конфликта.
"Поддержка Украины крайне важна, особенно после вывода наших войск из Афганистана, чтобы показать, что Штаты могут и будут главенствовать в мире и что у них есть желание это сделать", — заявил Петреус.
Он также добавил, что США уже предоставили Украине "ошеломляющую сумму" в качестве поддержки — более 19 миллиардов долларов в эквиваленте вооружения и 13 миллиардов экономической поддержки за последний год.
Выступая на форуме Aspen Security в Вашингтоне, посвященном обсуждению закона о национальной обороне (NDAA), бывший глава разведки обозначил, что помимо усиления поддержки Киева в приоритетах США — укрепление "основной силы" американской армии и решение конфликта с Китаем.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.