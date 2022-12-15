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Экс-глава ЦРУ рассказал о причинах вмешательства США в конфликт на Украине

Экс-глава ЦРУ рассказал о причинах вмешательства США в конфликт на Украине - РИА Новости, 15.12.2022

Экс-глава ЦРУ рассказал о причинах вмешательства США в конфликт на Украине

Цель участия США в украинском конфликте — закрепить за собой позицию "ведущей сверхдержавы мира", заявил бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в интервью Fox... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T02:07

2022-12-15T02:07

2022-12-15T02:07

центральное разведывательное управление (цру)

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украина

киев

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дэвид петреус

в мире

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Цель участия США в украинском конфликте — закрепить за собой позицию "ведущей сверхдержавы мира", заявил бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в интервью Fox News.По словам бывшего главы разведки, желание США занимать лидирующую позицию в мире особенно актуальна в повестке украинского конфликта.Он также добавил, что США уже предоставили Украине "ошеломляющую сумму" в качестве поддержки — более 19 миллиардов долларов в эквиваленте вооружения и 13 миллиардов экономической поддержки за последний год.Выступая на форуме Aspen Security в Вашингтоне, посвященном обсуждению закона о национальной обороне (NDAA), бывший глава разведки обозначил, что помимо усиления поддержки Киева в приоритетах США — укрепление "основной силы" американской армии и решение конфликта с Китаем.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221214/ssha-1838490133.html

https://ria.ru/20221214/tribunal-1838736278.html

украина

киев

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центральное разведывательное управление (цру), нато, украина, киев, сша, дэвид петреус, в мире