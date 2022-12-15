https://ria.ru/20221215/prichina-1838764109.html

Выход Прокопьева и Петелина в космос отменили по техническим причинам

Выход Прокопьева и Петелина в космос отменили по техническим причинам - РИА Новости, 15.12.2022

Выход Прокопьева и Петелина в космос отменили по техническим причинам

Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос с борта МКС по российской программе был отменен по техническим причинам,... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T06:04

2022-12-15T06:04

2022-12-15T06:24

наука

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос с борта МКС по российской программе был отменен по техническим причинам, сообщили в четверг в пресс-службе "Роскосмоса".Ранее из переговоров экипажа с наземными специалистами стало ясно, что выход переносится из-за обнаруженной разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции.Изначально выход планировался на 25 ноября, однако из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров его перенесли на 15 декабря.До этого два космонавта уже выходили в открытый космос 17 ноября. Тогда они подготовили радиатор к переносу, а также установили на "Науке" систему крепления крупногабаритных объектов (СККО). СККО и радиатор понадобятся в дальнейшем для проведения экспериментов.Всего на экспедицию Прокопьева и Петелина запланированы пять выходов в открытый космос.

https://ria.ru/20221211/nasa-1837810852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), роскосмос