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Выход Прокопьева и Петелина в космос отменили по техническим причинам
Выход Прокопьева и Петелина в космос отменили по техническим причинам - РИА Новости, 15.12.2022
Выход Прокопьева и Петелина в космос отменили по техническим причинам
Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос с борта МКС по российской программе был отменен по техническим причинам,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T06:04
2022-12-15T06:04
2022-12-15T06:24
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос с борта МКС по российской программе был отменен по техническим причинам, сообщили в четверг в пресс-службе "Роскосмоса".Ранее из переговоров экипажа с наземными специалистами стало ясно, что выход переносится из-за обнаруженной разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции.Изначально выход планировался на 25 ноября, однако из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров его перенесли на 15 декабря.До этого два космонавта уже выходили в открытый космос 17 ноября. Тогда они подготовили радиатор к переносу, а также установили на "Науке" систему крепления крупногабаритных объектов (СККО). СККО и радиатор понадобятся в дальнейшем для проведения экспериментов.Всего на экспедицию Прокопьева и Петелина запланированы пять выходов в открытый космос.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Международная космическая станция (МКС), Роскосмос
06:04 15.12.2022 (обновлено: 06:24 15.12.2022)
Выход Прокопьева и Петелина в космос отменили по техническим причинам
Выход Прокопьева и Петелина в открытый космос отменили по техническим причинам
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос с борта МКС по российской программе был отменен по техническим причинам, сообщили в четверг в пресс-службе "Роскосмоса".
"Выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции по российской программе отменен по техническим причинам", - говорится в сообщении.
Ранее из переговоров экипажа с наземными специалистами стало ясно, что выход переносится из-за обнаруженной разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции.
Изначально выход планировался на 25 ноября, однако из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров его перенесли на 15 декабря.
До этого два космонавта уже выходили в открытый космос 17 ноября. Тогда они подготовили радиатор к переносу, а также установили на "Науке" систему крепления крупногабаритных объектов (СККО). СККО и радиатор понадобятся в дальнейшем для проведения экспериментов.
Всего на экспедицию Прокопьева и Петелина запланированы пять выходов в открытый космос.