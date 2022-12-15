https://ria.ru/20221215/priamure-1838764751.html
Замечания жителей Приамурья учтут при формировании мастер-планов городов
Замечания жителей Приамурья учтут при формировании мастер-планов городов - РИА Новости, 15.12.2022
Замечания жителей Приамурья учтут при формировании мастер-планов городов
Все замечания и предложения собственников и жителей Амурской области учитываются при формировании мастер-планов комплексного развития территорий городов,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T06:28
2022-12-15T06:28
2022-12-15T06:28
амурская область
общество
жилье
василий орлов (губернатор)
амурская область
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 дек — РИА Новости. Все замечания и предложения собственников и жителей Амурской области учитываются при формировании мастер-планов комплексного развития территорий городов, сообщил губернатор Василий Орлов.По данным министра строительства и архитектуры Амурской области Николая Сибирякова, региональным минстроем были заказаны четыре мастер-плана центральной части Благовещенска. Их разработка завершена, проведены встречи с архитектурным сообществом города, застройщиками, проектировщиками, общественностью. По мнению главы региона, от точечной застройки городов "давно пора уходить, нужно чтобы она была комплексной"."Это не значит, что старые кварталы полностью сносят и на пустом участке строят новые. Каждое здание рассматривают отдельно, при необходимости вписывают их в новую структуру. Если у застройщика уже имеется разрешение на строительство, ведется проектирование, ему дают предложения по фасадным решениям, чтобы новое здание органично вписалось в общую стилистику мастер-плана. Все замечания и предложения собственников и жителей обязательно учитываются", — цитирует Орлова его пресс-служба.К работам по реализации механизма комплексного развития территорий в Благовещенске планируется приступить в первом полугодии 2023 года, уточняет региональный минстрой.По данным областного правительства, в дальнейшем планируют приступить к разработке мастер-планов Свободного, затронуть другие муниципальные образования. Есть возможность урегулировать все вопросы на законодательном уровне - правоотношения собственников земельных участков, вопросы переселения граждан и другие. В итоге общественных слушаний застройщики выразили готовность реализовывать данные проекты с учетом их намеченных планов и мнения горожан.
https://ria.ru/20221212/priamure-1837987810.html
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общество, жилье, василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск
Амурская область, Общество, Жилье, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Благовещенск
Замечания жителей Приамурья учтут при формировании мастер-планов городов
Губернатор Орлов: замечания жителей Приамурья учтут при формировании мастер-планов городов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 дек — РИА Новости. Все замечания и предложения собственников и жителей Амурской области учитываются при формировании мастер-планов комплексного развития территорий городов, сообщил губернатор Василий Орлов.
По данным министра строительства и архитектуры Амурской области Николая Сибирякова, региональным минстроем были заказаны четыре мастер-плана центральной части Благовещенска
. Их разработка завершена, проведены встречи с архитектурным сообществом города, застройщиками, проектировщиками, общественностью. По мнению главы региона, от точечной застройки городов "давно пора уходить, нужно чтобы она была комплексной".
"Это не значит, что старые кварталы полностью сносят и на пустом участке строят новые. Каждое здание рассматривают отдельно, при необходимости вписывают их в новую структуру. Если у застройщика уже имеется разрешение на строительство, ведется проектирование, ему дают предложения по фасадным решениям, чтобы новое здание органично вписалось в общую стилистику мастер-плана. Все замечания и предложения собственников и жителей обязательно учитываются", — цитирует Орлова его пресс-служба.
К работам по реализации механизма комплексного развития территорий в Благовещенске планируется приступить в первом полугодии 2023 года, уточняет региональный минстрой.
По данным областного правительства, в дальнейшем планируют приступить к разработке мастер-планов Свободного, затронуть другие муниципальные образования. Есть возможность урегулировать все вопросы на законодательном уровне - правоотношения собственников земельных участков, вопросы переселения граждан и другие. В итоге общественных слушаний застройщики выразили готовность реализовывать данные проекты с учетом их намеченных планов и мнения горожан.