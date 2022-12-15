https://ria.ru/20221215/prezident-1838869105.html
Ливанский парламент в десятый раз не смог выбрать президента страны
Ливанский парламент в десятый раз не смог выбрать президента страны - РИА Новости, 15.12.2022
Ливанский парламент в десятый раз не смог выбрать президента страны
Депутатам ливанского парламента снова не удалось выбрать президента – уже в десятый раз. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:18
2022-12-15T13:18
2022-12-15T13:18
в мире
ливан
набих берри
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КАИР, 15 дек – РИА Новости. Депутатам ливанского парламента снова не удалось выбрать президента – уже в десятый раз.Согласно конституции Ливана, кандидат должен получить как минимум две трети голосов в 128-местном парламенте, а в случае прохода в следующий тур необходимо получить 50% плюс один голос.На заседании в четверг по итогам голосования независимый парламентарий, 50-летний Мишель Муаввад получил 38 голосов, сообщает агентство NNA. Еще 37 депутатов сдали пустые бюллетени, 19 бюллетеней были аннулированы. Остальные депутаты проголосовали за других кандидатов, всего в заседании участвовали 109 законотворцев.Спикер парламента Набих Берри в этот раз не стал назначать дату следующего заседания.Депутаты парламента пытаются выбрать нового президента с конца сентября, пока ни один кандидат не набрал требуемые две трети голосов.Ливан уже оказывался в аналогичной ситуации с отсутствием президента с мая 2014 по октябрь 2016 года, когда президента смогли выбрать лишь после более чем 45 заседаний парламента.Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.
https://ria.ru/20221215/livan-1838795046.html
https://ria.ru/20221118/livan-1832582249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, набих берри, выборы
В мире, Ливан, Набих Берри, Выборы
Ливанский парламент в десятый раз не смог выбрать президента страны
Депутатам ливанского парламента в десятый раз не удалось выбрать президента страны
КАИР, 15 дек – РИА Новости. Депутатам ливанского парламента снова не удалось выбрать президента – уже в десятый раз.
Согласно конституции Ливана
, кандидат должен получить как минимум две трети голосов в 128-местном парламенте, а в случае прохода в следующий тур необходимо получить 50% плюс один голос.
На заседании в четверг по итогам голосования независимый парламентарий, 50-летний Мишель Муаввад получил 38 голосов, сообщает агентство NNA. Еще 37 депутатов сдали пустые бюллетени, 19 бюллетеней были аннулированы. Остальные депутаты проголосовали за других кандидатов, всего в заседании участвовали 109 законотворцев.
Спикер парламента Набих Берри
в этот раз не стал назначать дату следующего заседания.
Депутаты парламента пытаются выбрать нового президента с конца сентября, пока ни один кандидат не набрал требуемые две трети голосов.
Ливан уже оказывался в аналогичной ситуации с отсутствием президента с мая 2014 по октябрь 2016 года, когда президента смогли выбрать лишь после более чем 45 заседаний парламента.
Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.