https://ria.ru/20221215/premiya-1839056022.html
В Москве наградили финалистов евразийской премии "Мост"
В Москве наградили финалистов евразийской премии "Мост" - РИА Новости, 16.12.2022
В Москве наградили финалистов евразийской премии "Мост"
Финалистов евразийской премии "Мост" в области журналистики, литературы и медиа наградили в четверг в Москве, в числе лауреатов - корреспондент РИА Новости Глеб РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-15T23:56
2022-12-15T23:56
2022-12-16T08:32
москва
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Финалистов евразийской премии "Мост" в области журналистики, литературы и медиа наградили в четверг в Москве, в числе лауреатов - корреспондент РИА Новости Глеб Эрвье.Участников из числа творческих людей патриотической направленности награждали в номинациях "Проза", "Поэзия", "Журналистика", "Блогерство". Почти все они так или иначе связаны с Донбассом и спецоперацией."Отличительная особенность русского народа: мы собираемся только вот в такие вот моменты страшные, тяжелейших испытаний, переломных моментов. Вот сейчас как раз то самое время, когда у нас есть, наоборот, шанс собраться и, так сказать, восстать из пепла. И такие мероприятия этому способствуют", - сказал РИА Новости известный музыкант, лауреат международных премий Пётр Лундстрем, регулярно посещающий зону боевых действий.По его словам, творческие деятели должны быть вместе со своим народом.Евразийская премия в области журналистики, литературы и медиа "Мост" ставит своей главной целью поиск и поддержку русскоязычных авторов из стран Евразии, которые помогают формировать позитивный образ России в мире, продвигать общие культурные традиционные ценности и противостоять диктату западной культуры.Глеб Эрвье, военный корреспондент РИА Новости, был награжден в номинации блогерство за англоязычный проект Russian Open Space, в котором автор и его команда развенчивают для западной аудитории украинские мифы и делают более доступными смыслы русского мира.
https://ria.ru/20221214/aeroflot-1838631320.html
https://ria.ru/20221214/kravtsov-1838695834.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, общество
23:56 15.12.2022 (обновлено: 08:32 16.12.2022)
В Москве наградили финалистов евразийской премии "Мост"
В Москве наградили финалистов евразийской премии "Мост" в журналистике, литературе и медиа
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Финалистов евразийской премии "Мост" в области журналистики, литературы и медиа наградили в четверг в Москве, в числе лауреатов - корреспондент РИА Новости Глеб Эрвье.
Участников из числа творческих людей патриотической направленности награждали в номинациях "Проза", "Поэзия", "Журналистика", "Блогерство". Почти все они так или иначе связаны с Донбассом и спецоперацией.
"Отличительная особенность русского народа: мы собираемся только вот в такие вот моменты страшные, тяжелейших испытаний, переломных моментов. Вот сейчас как раз то самое время, когда у нас есть, наоборот, шанс собраться и, так сказать, восстать из пепла. И такие мероприятия этому способствуют", - сказал РИА Новости известный музыкант, лауреат международных премий Пётр Лундстрем, регулярно посещающий зону боевых действий.
По его словам, творческие деятели должны быть вместе со своим народом.
"Сердце нашего народа бьется на Донбассе, поэтому творческое сословие ради самого себя должно находиться на Донбассе. Не ради даже кого-то еще, не ради детей и даже не ради солдат, хотя, конечно, это крайне важно. Ради самого себя… Потому что если ты не находишься во времена великих испытаний рядом со своим народом, то кто ты? Ты - не часть этого народа", - подчеркнул собеседник агентства.
Евразийская премия в области журналистики, литературы и медиа "Мост" ставит своей главной целью поиск и поддержку русскоязычных авторов из стран Евразии, которые помогают формировать позитивный образ России в мире, продвигать общие культурные традиционные ценности и противостоять диктату западной культуры.
Глеб Эрвье, военный корреспондент РИА Новости, был награжден в номинации блогерство за англоязычный проект Russian Open Space, в котором автор и его команда развенчивают для западной аудитории украинские мифы и делают более доступными смыслы русского мира.