https://ria.ru/20221215/premiya-1839056022.html

В Москве наградили финалистов евразийской премии "Мост"

В Москве наградили финалистов евразийской премии "Мост" - РИА Новости, 16.12.2022

В Москве наградили финалистов евразийской премии "Мост"

Финалистов евразийской премии "Мост" в области журналистики, литературы и медиа наградили в четверг в Москве, в числе лауреатов - корреспондент РИА Новости Глеб РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-15T23:56

2022-12-15T23:56

2022-12-16T08:32

москва

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Финалистов евразийской премии "Мост" в области журналистики, литературы и медиа наградили в четверг в Москве, в числе лауреатов - корреспондент РИА Новости Глеб Эрвье.Участников из числа творческих людей патриотической направленности награждали в номинациях "Проза", "Поэзия", "Журналистика", "Блогерство". Почти все они так или иначе связаны с Донбассом и спецоперацией."Отличительная особенность русского народа: мы собираемся только вот в такие вот моменты страшные, тяжелейших испытаний, переломных моментов. Вот сейчас как раз то самое время, когда у нас есть, наоборот, шанс собраться и, так сказать, восстать из пепла. И такие мероприятия этому способствуют", - сказал РИА Новости известный музыкант, лауреат международных премий Пётр Лундстрем, регулярно посещающий зону боевых действий.По его словам, творческие деятели должны быть вместе со своим народом.Евразийская премия в области журналистики, литературы и медиа "Мост" ставит своей главной целью поиск и поддержку русскоязычных авторов из стран Евразии, которые помогают формировать позитивный образ России в мире, продвигать общие культурные традиционные ценности и противостоять диктату западной культуры.Глеб Эрвье, военный корреспондент РИА Новости, был награжден в номинации блогерство за англоязычный проект Russian Open Space, в котором автор и его команда развенчивают для западной аудитории украинские мифы и делают более доступными смыслы русского мира.

https://ria.ru/20221214/aeroflot-1838631320.html

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество