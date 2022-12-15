https://ria.ru/20221215/premiya-1838998642.html
Гладков вручил премию имени Ватутина отличившимся белгородцам
Гладков вручил премию имени Ватутина отличившимся белгородцам - РИА Новости, 15.12.2022
Гладков вручил премию имени Ватутина отличившимся белгородцам
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ежегодную премию имени Героя Советского Союза Николая Ватутина отличившимся белгородцам за достижения в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T19:31
2022-12-15T19:31
2022-12-15T19:31
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
россия
чернянский район
валуйский район
белгородский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735616925_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_38133a9a2a0365a869c1b9ff31d4d4ea.jpg
БЕЛГОРОД, 15 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ежегодную премию имени Героя Советского Союза Николая Ватутина отличившимся белгородцам за достижения в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи, сообщила пресс-служба правительства региона.Сообщается, что накануне 121-й годовщины со дня рождения прославленного советского полководца, уроженца села Чепухино Валуйского района, генерала армии Николая Федоровича Ватутина прошла торжественная церемония вручения премии за достижения в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи.На соискание премии в 2022 году подано 57 заявок из всех муниципальных образований области. Лауреатами премии стали четыре человека и четыре коллектива, которые также были награждены сертификатом на премию в размере от 50 до 100 тысяч рублей."Сейчас особенно остро ощущаешь необходимость той работы, которую вы проводите. Я искренне восхищаюсь всеми вами. Каждый день мы видим, насколько правильных детей воспитала Белгородская область. Это было бы невозможно без вас", - сказал Гладков.Глава региона выразил надежду, что впереди у награжденных еще много проектов и пообещал, что власти продолжат открывать новые музеи и выставочные комплексы, а "уже существующие будут приобретать новые краски".Лауреатами премии стали коллектив Шебекинского историко-художественного музея, Центра патриотического воспитания молодежи Новооскольского городского округа, авторский коллектив средней общеобразовательной школы № 4 Алексеевского городского округа, а также авторский коллектив военного учебного центра имени Героя Советского Союза генерала армии Н.Ф. Ватутина при Белгородском государственном технологическом университете имени Шухова.Почетную награду также получили заведующая Кочегуренской поселенческой библиотекой Чернянского района Оксана Оберлендер, педагоги Центра дополнительного образования "Успех" Белгородского района Светлана Шевцова и Руслан Мухамедшин, преподаватель Белгородского механико-технологического колледжа Анжела Польшина.
https://ria.ru/20221213/gladkov-1838453640.html
https://ria.ru/20221212/belgorod-1837969405.html
белгородская область
россия
чернянский район
валуйский район
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735616925_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c085f95b7dfc819b5689aafdea45956.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгородская область, россия, чернянский район, валуйский район, белгородский район
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Чернянский район, Валуйский район, Белгородский район
Гладков вручил премию имени Ватутина отличившимся белгородцам
Гладков вручил премию имени Ватутина белгородцам, отличившимся в воспитании молодежи
БЕЛГОРОД, 15 дек – РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ежегодную премию имени Героя Советского Союза Николая Ватутина отличившимся белгородцам за достижения в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи, сообщила пресс-служба
правительства региона.
Сообщается, что накануне 121-й годовщины со дня рождения прославленного советского полководца, уроженца села Чепухино Валуйского района
, генерала армии Николая Федоровича Ватутина прошла торжественная церемония вручения премии за достижения в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи.
На соискание премии в 2022 году подано 57 заявок из всех муниципальных образований области. Лауреатами премии стали четыре человека и четыре коллектива, которые также были награждены сертификатом на премию в размере от 50 до 100 тысяч рублей.
"Сейчас особенно остро ощущаешь необходимость той работы, которую вы проводите. Я искренне восхищаюсь всеми вами. Каждый день мы видим, насколько правильных детей воспитала Белгородская область. Это было бы невозможно без вас", - сказал Гладков.
Глава региона выразил надежду, что впереди у награжденных еще много проектов и пообещал, что власти продолжат открывать новые музеи и выставочные комплексы, а "уже существующие будут приобретать новые краски".
Лауреатами премии стали коллектив Шебекинского историко-художественного музея, Центра патриотического воспитания молодежи Новооскольского городского округа, авторский коллектив средней общеобразовательной школы № 4 Алексеевского городского округа, а также авторский коллектив военного учебного центра имени Героя Советского Союза генерала армии Н.Ф. Ватутина при Белгородском государственном технологическом университете имени Шухова.
Почетную награду также получили заведующая Кочегуренской поселенческой библиотекой Чернянского района
Оксана Оберлендер, педагоги Центра дополнительного образования "Успех" Белгородского района
Светлана Шевцова и Руслан Мухамедшин, преподаватель Белгородского механико-технологического колледжа Анжела Польшина.