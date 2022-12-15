https://ria.ru/20221215/premiya-1838952384.html

Учреждение из Самарской области получило Национальную спортивную премию

Учреждение из Самарской области получило Национальную спортивную премию - РИА Новости, 15.12.2022

Учреждение из Самарской области получило Национальную спортивную премию

Учреждение из Самарской области "Спортивный центр Кинель" оказалось в числе победителей Национальной спортивной премии, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:54

2022-12-15T16:54

2022-12-15T16:54

общество

олег матыцин

самарская область

кинель

москва

россия

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САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Учреждение из Самарской области "Спортивный центр Кинель" оказалось в числе победителей Национальной спортивной премии, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2022 год состоялась в Москве. По итогам работы конкурсных комиссий всероссийских конкурсов в сфере физической культуры и спорта, а также экспертного совета были названы победители в 18 категориях в 11 номинациях. Лауреаты удостоились премии в 1 миллион рублей."В числе победителей - представители Самарской области. Учреждение из Кинеля "Спортивный Центр Кинель" признано лучшей организацией в номинации "Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху" - по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО", - говорится в сообщении.В этом году Самарская область была представлена в трех номинациях: Элина Орлова претендовала на звание "Тренер года", Дворец спорта имени Владимира Высоцкого – в номинации "Спортивный объект России", МБУ города Кинель "СЦ Кинель" - "Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху"."Это наше второе участие. В 2020 году мы были вторыми. Спасибо экспертному совету, что увидели нас и высоко оценили нашу работу. Отдельное спасибо работникам нашего спортивного центра. Благодарен и всем землякам, которые нас поддерживали!", - цитирует пресс-служба директора "Спортивного центра Кинель" Вячеслава Тарасенко.Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что национальная спортивная премия – это символ уважения и признательности всем людям, которые работают в спорте, а также великому спортивному прошлому страны. Он поздравил всех победителей премии. "Мы гордимся, что мы вместе. Благодарю номинантов и всех тех, благодаря кому эти достижения стали возможны", - приводит слова Матыцина пресс-служба.По информации пресс-службы, в Самарской области уделяется большое внимание отрасли спорта и развитию спортивной инфраструктуры. На территории региона реализуется всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне". Во всех муниципалитетах созданы центры тестирования – всего 87, которые работают как с детьми, так и со взрослым населением.В Самарской области участниками физкультурного движения стали свыше 509 тысяч жителей. За весь период внедрения современного комплекса более 163 тысяч жителей области успешно выполнили нормативы на знаки отличия ГТО. Более 40% значкистов ГТО стали обладателями золотых знаков.В течение года проходят различные физкультурно-массовые мероприятия для различных категорий граждан, в них могут принять участие все желающие и попробовать свои силы в ГТО.Ежегодно в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" улучшается спортивная инфраструктура. За 2022 год построены четыре новые площадки ГТО. Они оснащены тренажерами на разные группы мышц, разноуровневыми перекладинами, турниками и брусьями, скамьями для пресса и отжиманий, секторами для прыжков в длину и метания мячей, а также другим специализированным инвентарем. На них можно готовиться к сдаче тестов ГТО и проводить официальное тестирование. Всего за время реализации проекта возведено более 20 таких площадок на всей территории региона.

https://ria.ru/20221213/gto-1838447475.html

https://ria.ru/20221215/deti-1838898540.html

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общество, олег матыцин, самарская область, кинель, москва, россия